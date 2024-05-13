Ayvalık’ın saklı hazinesi kırmızı mercanlar böyle görüntülendi

"MERCANLARIN KORUMASINA ÇOK BÜYÜK BİR ÖNEM VERİYORUZ"

Ceylan, Ayvalık'ta mercanların üzerine yıllarca tonoz olmadığı için çapa atıldığını ancak son birkaç yıldır bu durumun düzeldiğini aktararak, "Bunların korunması ve tanınması konusunda bir çevreci olarak çok fazla emek harcıyorum. Bunları güçlü bir şekilde duyurmak istedim. Tabii bu mercanlar derin sulardalar. 30 metrenin hep altında bu türler." dedi.

Mercanların çıplak gözle gri bir tonda göründüğüne işaret eden Ceylan, "Flaşları ya da ışıkları açtığımız zaman o renklerini elde ediyoruz. Zooplankton ile poliplerini açarak besleniyorlar. Marmara'da müsilaj olduğunda bunların Çanakkale'deki popülasyonu müsilaj tarafından kaplandı ve biz gidip orada bir çalışma yapıp onları hava tabancalarıyla müsilajdan temizledik. Bu mercanların korumasına çok büyük bir önem veriyoruz. Mercanların nesli tehlike altında. Korunmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

