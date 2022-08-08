Ayvalık’ta atlı jandarmalar güven veriyor

Tatilini Ayvalık'ın 17 kilometrelik kumsalıyla dünyaca ünlü Sarımsaklı mevkiinde geçiren amatör at binicisi Ekin Başkarağaç isimli genç kız, "Ben atları çok seviyorum. Zaten o yüzden de binicilik yapıyorum. Jandarmanın atlı süvarilerini ülkemizde görebilmek gerçekten çok güzel bir duygu. Üstelik süvarilerin de atları sevmemizi ve okşamamıza izin vermeleri çok hoş. Sarımsaklı Plajları'nın Yunanistan adalarına çok yakın bir noktada olmasının sonucunda ülke olarak çok daha güçlü olduğumuzun bir göstergesi olduğu gibi aynı zamanda da kumsalda yaşanabilecek herhangi bir asayiş olayında atların kum zeminde daha çabuk hareket edebilme yetenekleri de, suç teşkil edebilecek olaylara karşı caydırıcı olacaktır diye düşünüyorum" dedi.