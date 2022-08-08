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Haberler Galeri Ayvalık’ta atlı jandarmalar güven veriyor

Ayvalık’ta atlı jandarmalar güven veriyor

Türkiye'nin turizm alanından en önemli merkezilerinden biri olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin plajlarıyla ünlü Sarımsaklı mevkiinde görev yapan atlı süvari timleri görenlerin ilgisini çekiyor. Sahilte atlarla karşılaşanlar hemen yanlarına koşarak hem fotoğraf çekiyor hem de atları sevmeye çalışıyor.

Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 17:33 Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 17:35
Ayvalık’ta atlı jandarmalar güven veriyor

Ayvalık'ta yöre sakinleriyle ilçeye gelen yerli ve yabancı turistleri hırsızlık başta olmak üzere her türlü asayiş olaylarına karşı korumak amacıyla 2013 yılından bu yana yaz aylarında gerçekleştirilen 'Atlı Jandarma' uygulaması bu yılda sürdürülüyor.
İkisi seyis, üç personel ve üç eğitimli at ile bu yıl yine hayata geçirilen uygulamayla, Sarımsaklı Plajları, Şeytan Sofrası, Badavut Plajı gibi jandarmanın motorlu araçlarının girmesine uygun olmayan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, mesire alanlarında asayiş olaylarının büyük oranda önlenmesi hedefleniyor.

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Ayvalık’ta atlı jandarmalar güven veriyor

Nevşehir Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) bünyesinde Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir, Jandarma Astsubay Çavuş Cemil Paköz ve Jandarma Kıdemli Üst Çavuş Ali Pınar'ın öncülüğünde, Gençer, Erciyes ve Gökçen isimli atlarla yapılan uygulama vatandaşlara güven telkin ederken, Atlı Jandarma Timi bölge halkının ve turistlerin de sempatisini kazanıyor.

Ayvalık’ta atlı jandarmalar güven veriyor

Eğitimli ve uysal atlar Sarımsaklı Plajlarını dolduran binlerce vatandaş tarafında adeta ilgi odağı olurken, vatandaşlar ve turistler atlı jandarmalarla fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Ayvalık’ta atlı jandarmalar güven veriyor

Tatilini Ayvalık'ın 17 kilometrelik kumsalıyla dünyaca ünlü Sarımsaklı mevkiinde geçiren amatör at binicisi Ekin Başkarağaç isimli genç kız, "Ben atları çok seviyorum. Zaten o yüzden de binicilik yapıyorum. Jandarmanın atlı süvarilerini ülkemizde görebilmek gerçekten çok güzel bir duygu. Üstelik süvarilerin de atları sevmemizi ve okşamamıza izin vermeleri çok hoş. Sarımsaklı Plajları'nın Yunanistan adalarına çok yakın bir noktada olmasının sonucunda ülke olarak çok daha güçlü olduğumuzun bir göstergesi olduğu gibi aynı zamanda da kumsalda yaşanabilecek herhangi bir asayiş olayında atların kum zeminde daha çabuk hareket edebilme yetenekleri de, suç teşkil edebilecek olaylara karşı caydırıcı olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Ayvalık’ta atlı jandarmalar güven veriyor

İstanbul Anadolu yakasından tatil amaçlı Ayvalık'a gelen vatandaşlardan Enver Muratoğlu da hayvanların sevilmesi ve korunması gerektiğine işaret ederek, "Çünkü onlar çok güzeller. Daha önce plajlarda atlı süvariler görmemiştim. Allah razı olsun böyle atlı süvarilere ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. Gülfidan Aydın isimli genç bir tatilci kız ise daha önce atlı süvariler gördüğünü belirterek, jandarmanın atlı timleri sayesinde plajdaki kapkaç ve hırsızlık olaylarına karşı kendilerini güvende hissettiklerini söyledi.

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