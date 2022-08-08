Ayvalık’ta atlı jandarmalar güven veriyor

Ayvalık'ta yöre sakinleriyle ilçeye gelen yerli ve yabancı turistleri hırsızlık başta olmak üzere her türlü asayiş olaylarına karşı korumak amacıyla 2013 yılından bu yana yaz aylarında gerçekleştirilen 'Atlı Jandarma' uygulaması bu yılda sürdürülüyor.
İkisi seyis, üç personel ve üç eğitimli at ile bu yıl yine hayata geçirilen uygulamayla, Sarımsaklı Plajları, Şeytan Sofrası, Badavut Plajı gibi jandarmanın motorlu araçlarının girmesine uygun olmayan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, mesire alanlarında asayiş olaylarının büyük oranda önlenmesi hedefleniyor.