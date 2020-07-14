B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?

B12 VİTAMİNİ NEDİR?

B12 vitamini suda çözünebilen ve vücutta az da olsa depolanabilen bir vitamin çeşididir.

Sağlıklı bir insanın karaciğerinde yaklaşık 2 mg ve diğer vücut bölgelerinde 2 miligram olmak üzere toplamda 4 mg kadar depolanır.

Depolanma miktarı düşük bir vitamin olduğu için günlük alınması gereken B12 miktarı hayvansal kaynalık gıdalardan alınabilir.

B12 içeren besinlerin çok fazla pişirilmemesi tavsiye edilir. Besinlerin fazla pişmesi B12 vitamininin kaybına yola açabilmektedir.