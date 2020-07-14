B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ
B12 eksikliği kansızlığa neden olabilir. Pernisiyöz anemi olarak tanımlanan kansızlığa bağlı olarak çarpıntı, efor kapasitesinde azalma, çabuk yorulma ve halsizlik, konsantrasyon bozuklukları ve göz kararması gelişebilir.
B12 eksikliğinde ayaklarda, bacaklarda, kollarda ve ellerde karıncalanma ve uyuşma hissi ve zihinsel fonksiyonlarda bozulmalar gözlenir.
Özellikle yaşlılarda hafıza kaybı, unutkanlık gibi rahatsızlıklar gözlenebilir. Yaş ile B12 emiliminde ve vücut tarafında depolanmasında azalmalar gözlenir. 65 yaş üstü bireylerde B12 eksikliği depresyon oluşumunda etkili rol oynar.