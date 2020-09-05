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Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu kesenin ağzını açtı
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu kesenin ağzını açtı
Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu baba olmaya hazırlanıyor. Eşi Sinem Kobal ile birlikte ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan çift kesenin ağzını açtı. Çiftin bebek odası için şimdiden 40 bin TL'yi gözden çıkardıkları belirtildi.
Giriş Tarihi: 5 Eylül 2020 Cumartesi 12:06
Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2020 Cumartesi 12:23
İlk bebeklerini kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hazırlıklara başladı. Çift bebek odasını hazırlamak için kolları sıvadı.
Akşam'ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu ise dizaynı zevkine güvendiği eşine bıraktı.
Kız bebeğini kucağına almak için gün sayan Kobal, özel bir mimarlık şirketiyle anlaştı.
İlk kez anne olmaya hazırlanan oyuncu, hayalini kurduğu bebek odası fikrini şirketle paylaşarak çalışmalara hız verdi.
Kenan İmirzalıoğlu ise tüm dizaynı zevkine güvendiği eşi Sinem Kobal'a bıraktı.
İmirzalıoğlu çiftinin pembe ağırlıklı olacak bebek odası takımı için ise 40 bin TL'yi gözden çıkardığı iddia edildi.