Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu kesenin ağzını açtı

Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu baba olmaya hazırlanıyor. Eşi Sinem Kobal ile birlikte ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan çift kesenin ağzını açtı. Çiftin bebek odası için şimdiden 40 bin TL'yi gözden çıkardıkları belirtildi.