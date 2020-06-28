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Haberler Galeri Baba Vanga kehanetleri tüyler ürpertti! Türkiye kehaneti...

Baba Vanga kehanetleri tüyler ürpertti! Türkiye kehaneti...

Birçok kehaneti gerçekleşen kahin Baba Vanga'nın kehanetleri tüyler ürpertiyor. Bulgaristan doğumlu olan Baba Vanga'nın Türkiye ile ilgili kehanetleri de bulunuyor. Peki Baba Vanga koronavirüs salgınını da bildi mi? Vanga'nın Türkiye kehanetleri neler? Dünyayı bekleyen felaketler neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2020 Pazar 10:24 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2020 Pazar 10:28
Baba Vanga kehanetleri tüyler ürpertti! Türkiye kehaneti...

BULGAR KAHİN BİR DEPREMİ ÖNGÖRDÜ

2004'te Hint Okyanusu'nda meydana gelen deprem ve tsunamide 230 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği doğa felaketinin bir benzerinin Asya'da yaşanacağını söyleyen Baba Vanga'nın kehanetleri bunlarla da bitmedi.

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Baba Vanga kehanetleri tüyler ürpertti! Türkiye kehaneti...

Bulgar Kahin Baba Vanga, dünyada büyük bir deprem beklendiğini iddia eden kahinlerden biri.

Baba Vanga kehanetleri tüyler ürpertti! Türkiye kehaneti...

NOSTRADAMUS HEDEF OLARAK DİREKT TÜRKİYE'Yİ GÖSTERİYOR

Baba Vanga gibi yakından takip edilen ve tüm dünyanın söylediklerine göre önlem alınmaya çalıştığı kahinlerden biri olan Nostradamus 2020 kehanetleri ortaya çıktı. Nostradamus'un 2020 kehanetleri arasında en çok dikkat çeken ise Türkiye ile ilgili olanlar oldu. Nostradamus'un 2020 kehanetlerine göre Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkacak, ölümcül depremler meydana gelecek.

Baba Vanga kehanetleri tüyler ürpertti! Türkiye kehaneti...

Nostradamus'un söylediklerine bu denli kulak verilmesinin nedeni ise yaptığı tahminlerden bazılarının önceden gerçekleşmiş olması. Ünlü kahin Nostradamus'un Türkiye ile ilgili kehanetleri Yüzyıllar isimli kitabındaki bölümlerin yeniden okunmaya başlanmasıyla ortaya çıktı. Bunlardan en dikkat çekeni ise son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan deprem ile ilgili olanlar oldu.

GÜNEY ASYA'DAN SONRA TÜRKİYE'DE DEPREM OLACAK

Endonezya'da meydana gelen depremler sonrası uzmanlar 'kehanet doğru mu olacak' tartışması başladı. Ancak kehanetler İngiliz uzmanları ikiye bölmüş durumda. Zira uzmanlar depremlerle ilgili Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabındaki bölümleri farklı şekillerde yorumluyorlar.

Baba Vanga kehanetleri tüyler ürpertti! Türkiye kehaneti...

Deprem olacağı kehanetine karşı çıkan bir isim Fransız uzman Fontbrune. Fontrune'ye göre Nostradamus'ın deprem kehaneti çoktan gerçekleşti. Kitabın üçüncü cildindeki Türkiye depremi kehaneti Gölcük depremiydi ve yeni bir deprem olmayacak. Ancak kehaneti farklı yorumlayanlar için durum daha korkutucu. Bir dizi uzmana göre Nostradamus'un kehaneti henüz gerçekleşmedi yakın bir gelecekte bir deprem olacak.

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