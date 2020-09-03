Baba Vanga kimdir? Baba Vanga'nın kan donduran kehanetleri! Taş üstünde taş kalmayacak...

Son zamanlarda meydana gelen deprem sayılarının artması vatandaşları tedirgin ederken, dünya tarihine adını "kör Bulgar kahin" olarak yazdıran Baba Vanga'nın kehanetleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kendi ölümü dahil tarihe damga vuran pek çok olayı bilen Baba Vanga'nın Türkiye ile ilgili kehanetleri ise kan dondurdu. Birçok kehaneti tuttuğu bilinen kahin 2020 yılı için taş üstünde taş kalmayacak demişti. Doğum ismi Vangelia Pandeva Dimitrova olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde Makedonya'da dünyaya geldi. Dünyada milyonlarca insan, Baba Vanga'nın paranormal yeteneklerine sahip olduğuna ikna oldu. İşte Türkiye için de korkutucu tahminlerde bulunan Baba Vanga'nın gelecek için ilginç kehanetleri...