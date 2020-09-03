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Haberler Galeri Baba Vanga kimdir? Baba Vanga'nın kan donduran kehanetleri! Taş üstünde taş kalmayacak...

Baba Vanga kimdir? Baba Vanga'nın kan donduran kehanetleri! Taş üstünde taş kalmayacak...

Son zamanlarda meydana gelen deprem sayılarının artması vatandaşları tedirgin ederken, dünya tarihine adını "kör Bulgar kahin" olarak yazdıran Baba Vanga'nın kehanetleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kendi ölümü dahil tarihe damga vuran pek çok olayı bilen Baba Vanga'nın Türkiye ile ilgili kehanetleri ise kan dondurdu. Birçok kehaneti tuttuğu bilinen kahin 2020 yılı için taş üstünde taş kalmayacak demişti. Doğum ismi Vangelia Pandeva Dimitrova olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde Makedonya'da dünyaya geldi. Dünyada milyonlarca insan, Baba Vanga'nın paranormal yeteneklerine sahip olduğuna ikna oldu. İşte Türkiye için de korkutucu tahminlerde bulunan Baba Vanga'nın gelecek için ilginç kehanetleri...

Giriş Tarihi: 3 Eylül 2020 Perşembe 13:03 Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2020 Perşembe 13:04
Baba Vanga kimdir? Baba Vanga'nın kan donduran kehanetleri! Taş üstünde taş kalmayacak...

Son zamanlarda meydana gelen deprem sayılarının artması vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Dünya tarihine adını kör Bulgar kahin olarak yazdıran Baba Vanga'nın kehanetlerini vatandaşlar araştırmaya başladı.

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Baba Vanga kimdir? Baba Vanga'nın kan donduran kehanetleri! Taş üstünde taş kalmayacak...

Baba Vanga, Nostradamus'tan sonra belki de tarihteki gelmiş geçmiş en büyük kahin. Bugünkü Makedonya'nın Sutrimitsa köyünde, Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde 1911'de doğan Vanga Nine; 16 yaşında bir yıldırım çarpması sonucu gözlerini yitirdi, ancak "vizyon görme" yeteneği kazandı. Yani iddialara göre, tıpkı TV izler gibi gelecekten parça parça görüntüler görüyordu.

Baba Vanga kimdir? Baba Vanga'nın kan donduran kehanetleri! Taş üstünde taş kalmayacak...

Birçok tahmini doğru çıkan Baba Vanga'nın ünü büyüdükçe büyüdü. Devlet görevlilerinden sıradan insanlara dek kapısındaki kuyruk uzadıkça uzadı. Hitler ve eski Bulgaristan başbakanı Todor Jivkov bizzat bu kahinle görüştü, eski Rus istihbarat servisi KGB ajanları ise sık sık Vanga Nine'yi gelecekten haber almak için ziyarete geliyordu. 1996'da hayata gözlerini yuman Baba Vanga'nın gerçekleşmiş 7 kehanetini sizler için derledik.

Peki Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri neler? 2020'da dünyayı neler bekliyor?

Baba Vanga kimdir? Baba Vanga'nın kan donduran kehanetleri! Taş üstünde taş kalmayacak...

Baba Vanga'nın kehanetlerinde 11 Eylül saldırıları, IŞİD'in kurulması, Brexit süreci gibi pek çok olayı önceden ön gördüğü biliniyor.

Tarihi öneme sahip bu olayları gelecekle ilgili kehanetlerinde aktaran kahin 1996 yılında yaşamını kaybetti ancak hala her sene onun tahminleri konuşuluyor.

Baba Vanga kimdir? Baba Vanga'nın kan donduran kehanetleri! Taş üstünde taş kalmayacak...

12 yaşında görme yetisini kaybeden Bulgar kahinin 2020 kehanetleri hiç iç açıcı değil. Kahin'in dünyanın sonunun geleceğini söylediği 5079 yılına kadar sayısız kehaneti var.

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