Baba Vanga, koronavirüsü de bilmiş! Onu tanıyan isim açıkladı... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Bulgar kâhin Baba Vanga'nın, koronavirüsü yıllar önce doğru bir şekilde tespit ettiği öne sürüldü. Ölmeden önce Baba Vanga ile tanışan ve ünlü kâhini ziyaret eden Bulgar sporcu ve antrenör Neshka Stefanova Robeva, Baba Vanga'nın koronavirüsü bildiğini yazdı.

"KORONA HEPİMİZİN ÜZERİNDE OLACAK"

Açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran 73 yaşındakİ Robeva, "Baba Vanga, onu yıllar önce ziyaret ettiğimde bana, 'Neshka, korona hepimizin üzerinde olacak' demişti. O zaman ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü korona kelimesi Bulgarcada, koruma ve Rusya'nın ülke üzerindeki hakimiyeti anlamına geliyordu. Ben de bunun bütün ülkenin Rusya'nın koruması altında olacağını söylemek istediğin sandım. Sadece durumu şimdi anladım." dedi.