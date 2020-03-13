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Haberler > Galeri > Baba Vanga, koronavirüsü de bilmiş! Onu tanıyan isim açıkladı... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Baba Vanga, koronavirüsü de bilmiş! Onu tanıyan isim açıkladı... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen gözleri görmeyen Baba Vanga kehanetleri ile kan donduruyor. 2019'da birçok büyük olayı bilen Baba Vanga 11 Eylül olayını bilmesiyle ünlenmişti. Brexit sürecini de bilen Baba Vanga son olarak Koronavirüs salgınını bildi. Ölmeden önce Baba Vanga ile tanışan ve ünlü kâhini ziyaret eden Bulgar sporcu ve antrenör Neshka Stefanova Robeva, Baba Vanga'nın koronavirüsü bildiğini yazdı. Neshka Stefanova Robeva'ın sosyal medya hesabından yaptığı uyarı adeta kan dondurdu. Gizemli virüs ve salgın hastalık akıllara Baba Vanga'nın kehanetlerini getirdi. Bu zamana kadar pek çok kehaneti tutan ve hala gerçekleşmemiş kehanetleri de arkasında bırakan Baba Vanga'nın kehanetleri arasında salgın hastalıklarda var. İşte başta Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri olmak üzere, kan donduran tüm kehanetleri.

Giriş Tarihi: 13 Mart 2020 Cuma 12:13 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2020 Cuma 12:13
Baba Vanga'dan koronavirüsü de bilmiş! Onu tanıyan isim açıkladı... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...
Baba Vanga'dan koronavirüsü de bilmiş! Onu tanıyan isim açıkladı... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Baba Vanga kehanetleri ile kan donduruyor. Dünyadaki birçok dev olayı önceden bilen Balkanların Nostradamus'u bu kez de koronavirüs salgınını bildi. Baba Vanga dünyayı kasıp kavuran virüs ile ilgili öngörüsünü çok önceden paylaştı. 2020 kehanetlerini okuyanlar gözlerine inanamadı. Baba Vanga, Asya'nın yok olacağını söyledi. İşte Baba Vanga'nın koronavirüs salgınını da bildiği 2020 kehanetleri...

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Baba Vanga'dan koronavirüsü de bilmiş! Onu tanıyan isim açıkladı... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...
Baba Vanga'dan koronavirüsü de bilmiş! Onu tanıyan isim açıkladı... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Dünyanın gündemi Coronavirüs... Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan, ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs için kırmızı alarm verildi. Şu ana kadar onbinlerce kişinin canını alan Coronavirüs, dünyaca ünlü kahin Baba Vanga tarafından haber verilmiş miydi? Gizemli virüs ve salgın hastalık akıllara Baba Vanga'nın kehanetlerini getirdi. Bu zamana kadar pek çok kehaneti tutan ve hala gerçekleşmemiş kehanetleri de arkasında bırakan Baba Vanga'nın kehanetleri arasında salgın hastalıklarda var. İşte başta Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri olmak üzere, kan donduran tüm kehanetleri.

Baba Vanga'dan koronavirüsü de bilmiş! Onu tanıyan isim açıkladı... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...
Baba Vanga'dan koronavirüsü de bilmiş! Onu tanıyan isim açıkladı... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Bulgar kâhin Baba Vanga'nın, koronavirüsü yıllar önce doğru bir şekilde tespit ettiği öne sürüldü. Ölmeden önce Baba Vanga ile tanışan ve ünlü kâhini ziyaret eden Bulgar sporcu ve antrenör Neshka Stefanova Robeva, Baba Vanga'nın koronavirüsü bildiğini yazdı.

"KORONA HEPİMİZİN ÜZERİNDE OLACAK"

Açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran 73 yaşındakİ Robeva, "Baba Vanga, onu yıllar önce ziyaret ettiğimde bana, 'Neshka, korona hepimizin üzerinde olacak' demişti. O zaman ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü korona kelimesi Bulgarcada, koruma ve Rusya'nın ülke üzerindeki hakimiyeti anlamına geliyordu. Ben de bunun bütün ülkenin Rusya'nın koruması altında olacağını söylemek istediğin sandım. Sadece durumu şimdi anladım." dedi.

Baba Vanga'dan koronavirüsü de bilmiş! Onu tanıyan isim açıkladı... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...
Baba Vanga'dan koronavirüsü de bilmiş! Onu tanıyan isim açıkladı... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

11 Eylül'den 2004 yılındaki tsunamiye, Brexit'e kadar birçok kehaneti tutan ünlü kahin Baba Vanga'nın 2020 yılına girmemize çok az kala yeni yıla dair tahminleri ortaya çıktı.

Baba Vanga'dan koronavirüsü de bilmiş! Onu tanıyan isim açıkladı... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...
Baba Vanga'dan koronavirüsü de bilmiş! Onu tanıyan isim açıkladı... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Balkanların Nostradamus'u olarak tanınan Baba Vanga 23 yıl önce hayatını kaybetmiş olsa da öngörüleri halen birçok kişi tarafından merak ediliyor.

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