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Haberler Galeri Baba Vanga'dan koronavirüs kehaneti: Yok olacak! İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Baba Vanga'dan koronavirüs kehaneti: Yok olacak! İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen gözleri görmeyen Baba Vanga kehanetleri ile kan donduruyor. 2019'da birçok büyük olayı bilen Baba Vanga 11 Eylül olayını bilmesiyle ünlenmişti. Brexit sürecini de bilen Baba Vanga son olarak Koronavirüs salgınını bildi. Dünyayı sarsan koranavirüs salgını Çin'in Wuhan kentininden tüm dünyaya yayıldı. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 292 bin 913'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 343 bin 251'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 604 bin 559'a ulaştı. Baba Vanga 2020 kehanetlerinde koronavirüs salgını için de kehanette bulundu. İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:04 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:05
Baba Vanga'dan koronavirüs kehaneti! ASYA YOK OLACAK... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...
Baba Vanga'dan koronavirüs kehaneti! ASYA YOK OLACAK... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Baba Vanga kehanetleri ile kan donduruyor. Dünyadaki birçok dev olayı önceden bilen Balkanların Nostradamus'u bu kez de koronavirüs salgınını bildi. Baba Vanga dünyayı kasıp kavuran virüs ile ilgili öngörüsünü çok önceden paylaştı. 2020 kehanetlerini okuyanlar gözlerine inanamadı. Baba Vanga, Asya'nın yok olacağını söyledi. İşte Baba Vanga'nın koronavirüs salgınını da bildiği 2020 kehanetleri...

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Baba Vanga'dan koronavirüs kehaneti! ASYA YOK OLACAK... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...
Baba Vanga'dan koronavirüs kehaneti! ASYA YOK OLACAK... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Gözleri görmeyen Bulgar kahin Baba Vanga'nın şimdiye kadar iddia ettiği birçok olay gerçekleşti...

Baba Vanga'dan koronavirüs kehaneti! ASYA YOK OLACAK... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...
Baba Vanga'dan koronavirüs kehaneti! ASYA YOK OLACAK... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

11 Eylül'den 2004 yılındaki tsunamiye, Brexit'e kadar birçok kehaneti tutan ünlü kahin Baba Vanga'nın 2020 yılına girmemize çok az kala yeni yıla dair tahminleri ortaya çıktı.

Baba Vanga'dan koronavirüs kehaneti! ASYA YOK OLACAK... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...
Baba Vanga'dan koronavirüs kehaneti! ASYA YOK OLACAK... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Balkanların Nostradamus'u olarak tanınan Baba Vanga 23 yıl önce hayatını kaybetmiş olsa da öngörüleri halen birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Baba Vanga'dan koronavirüs kehaneti! ASYA YOK OLACAK... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...
Baba Vanga'dan koronavirüs kehaneti! ASYA YOK OLACAK... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Baba Vanga'nın 85 yaşında ölmeden hemen önce 2020 yılıyla ilgili tahminler yaptığı söyleniyor.

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