Baba Vanga'dan koronavirüs kehaneti: Yok olacak! İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen gözleri görmeyen Baba Vanga kehanetleri ile kan donduruyor. 2019'da birçok büyük olayı bilen Baba Vanga 11 Eylül olayını bilmesiyle ünlenmişti. Brexit sürecini de bilen Baba Vanga son olarak Koronavirüs salgınını bildi. Dünyayı sarsan koranavirüs salgını Çin'in Wuhan kentininden tüm dünyaya yayıldı. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 292 bin 913'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 343 bin 251'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 604 bin 559'a ulaştı. Baba Vanga 2020 kehanetlerinde koronavirüs salgını için de kehanette bulundu. İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...