Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri kan dondurdu! Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri neler? İşte dünya ve Türkiye kahanetleri

Geçtiğimiz aylarda Fransa'nın sembol yapılarından Notre-Dame Katedrali'nin yanması ve Sri Lanka'da yaşanan saldırılar sonrası gündeme gelen Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri kan dondurdu. 2019 yılı için yaptığı kehanetlerde taş üstünde taş kalmayacak diyen ünlü kahinin pek çok kehanetinin tuttuğu da biliniyor. 1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga, 51'inci yüzyılda Dünya'nın sonunun geleceğini tahmin etmişti. 11 Eylül saldırısı ve Rusya'nın Gürcistan'ı işgali gibi önemli olayları öngördüğü söylenen görme engelli Bulgar kahin Baba Vanga'nın kehanetleri kan dondurdu. Peki Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri neler? Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri neler? İşte yaşlı kahinin gelecek için ilginç kehanetleri...