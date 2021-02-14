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Haberler Galeri Baba Vanga'nın kehanetleri hayrete düşürdü

Baba Vanga'nın kehanetleri hayrete düşürdü

Baba Vanga 2021 kehanetleri merak ediliyor. Şimdiye kadar birçok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın 2021 yılı ile ilgili kehabetleri ise duyanları bir hayli korkuttu. İşte kahin Baba Vanga'nın kehanetleri...

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 12:45 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 12:48
Baba Vanga'nın kehanetleri hayrete düşürdü

11 Eylül saldırılarını ve Prenses Diana'nın ölümünü önceden bilen "kâhin" Baba Vanga'nın kehaneti bir anda gündem oldu.

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Baba Vanga'nın kehanetleri hayrete düşürdü

Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak bilinen, 1996 yılında hayatını kaybeden ve ölmeden önce 11 Eylül 2001 saldırısı ile ilgili çok ilginç tahminler yürütmüş olan Baba Vanga, bu sefer Çin ile ilgili bir kehaneti yüzünden gündem oldu.

Baba Vanga'nın kehanetleri hayrete düşürdü

Baba Vanga, 2021'de kansere çare bulunacağını, trenlerin uçacağını ve dünyayı "güçlü bir ejderhanın" ele geçireceğini söylemiş. İnsanlar "güçlü ejderhanın" Çin olduğuna inanıyor.

Baba Vanga'nın kehanetleri hayrete düşürdü

Daha önce birçok "kehaneti" ile dikkat çeken Baba Vanga gündeme bomba gibi düşen bir iddiayla yine gündemde. Baba Vanga daha önce Donald Trump, Vladimir Putin, Avrupa'da salgın ve Rus nükleer denizaltısı ile ilgili yaptığı "kehanetler" ile gündeme gelmişti. Baba Vanga bu sefer bir "ejderha kehaneti" ile dikkatleri çekti.

Baba Vanga'nın kehanetleri hayrete düşürdü

"21. YÜZYILIN BAŞINDA İNSANLIK KANSERDEN KURTULACAK

İddialara göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek yıl bir suikast girişiminin kurbanı olacak ve Avrupa'da birçok terör saldırısı düzenlenecek.

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