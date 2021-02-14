Baba Vanga'nın kehanetleri hayrete düşürdü

Daha önce birçok "kehaneti" ile dikkat çeken Baba Vanga gündeme bomba gibi düşen bir iddiayla yine gündemde. Baba Vanga daha önce Donald Trump, Vladimir Putin, Avrupa'da salgın ve Rus nükleer denizaltısı ile ilgili yaptığı "kehanetler" ile gündeme gelmişti. Baba Vanga bu sefer bir "ejderha kehaneti" ile dikkatleri çekti.