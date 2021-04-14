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Baba ve oğlunun katil zanlısı cinayetleri nasıl işlediğini anlattı!
Baba ve oğlunun katil zanlısı cinayetleri nasıl işlediğini anlattı!
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Erol Atmaca ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı av tüfeğiyle vurarak öldüren Menduh Demir, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Demir, savcılıktaki ifadesinde, olayın yaşanmasından dolayı son derece üzgün ve pişman olduğunu, yaşananların kendisine bir rüya, hayal gibi geldiğini anlattı.
Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 19:30
Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 19:39
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) av tüfeğiyle vurarak öldüren Menduh Demir yakalandı. Komşularını vuran Menduh Demir, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Demri'in olay anına ilişkin yaşananları anlatan ifadesi de ortaya çıktı.
Evli ve 2 çocuk babası Menduh Demir, olayda kullandığı tüfeği 6- 7 yıl önce internetten satın aldığını ifade edip şöyle konuştu: "Silahımın ruhsatı yoktur. Başka da tüfek ya da silahımda bulunmamaktadır. Babamın üzerine kayıtlı kırsal Yemişendere mahallesinde kendisine ait ruhsatlı silahı vardır. Ben olaydan sonra hiç kıyafet değiştirmedim. Polis ekipleri de beni olay sırasında giymiş olduğum kıyafetler ile yakaladı. Bu kıyafetleri jandarma benden teslim almıştır.
Kesinlikle kimseyi öldürmek gibi bir planım yoktu. Olay, benim elektriği kesmek için saat 21.00 gibi olay yerine gittiğimde Erol Atmaca'nın bana silahla ateş etmesi ve yine oğlu Emre Yiğit Atmaca ile ağır küfürler etmeleri nedeniyle yaşanmıştır. Elime tüfek alıp, ölen kişilerin yanına doğru gitmem de tamamen konuşma amaçlıdır. Baba- oğulda da silah olduğu için tedbir amacıyla tüfeği yanıma almıştım. İlk haksız hareket yani silahla tarafıma ateş edilme olayı Erol Atmaca tarafından gerçekleştirilmiştir.
Erol Atmaca yukarıda belirttiğim gibi direkt hedef gözeterek silahla bana iki el ateş etmiştir. Ben de kendimi korumak amacıyla elimdeki av tüfeği ile Erol Atmaca'nın bulunduğu yere ve yöne doğru ateş etmeye başladım"
Demir, olay sırasında kaç el ateş ettiğini hatırlamadığını belirterek, "Ben Erol Atmaca'ya ateş ederken oğlu Emre Atmaca üzerime doğru gelmeye başladı. Ben de Emre Atmaca'nın üzerime doğru gelmesini engellemek amacıyla önüne doğru ateş ettim. Emre üzerime gelmeyi durdurdu. Erol Atmaca silahını kurcalıyordu. Baba Atmaca'nın silahının tutukluk yapıp, yapmadığını ya da şarjörüne mermi yerleştirip yerleştirmediğini seçemedim. Erol Atmaca bu şekilde silahını kurcalarken ben de tüfeğime cebimdeki mermilerden doldurdum ve Erol Atmaca'ya doğru tekrar ateş etmeye başladım..