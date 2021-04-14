Baba ve oğlunun katil zanlısı cinayetleri nasıl işlediğini anlattı!

Kesinlikle kimseyi öldürmek gibi bir planım yoktu. Olay, benim elektriği kesmek için saat 21.00 gibi olay yerine gittiğimde Erol Atmaca'nın bana silahla ateş etmesi ve yine oğlu Emre Yiğit Atmaca ile ağır küfürler etmeleri nedeniyle yaşanmıştır. Elime tüfek alıp, ölen kişilerin yanına doğru gitmem de tamamen konuşma amaçlıdır. Baba- oğulda da silah olduğu için tedbir amacıyla tüfeği yanıma almıştım. İlk haksız hareket yani silahla tarafıma ateş edilme olayı Erol Atmaca tarafından gerçekleştirilmiştir.