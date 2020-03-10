Babil’in Ayşe’si Aslı Enver’in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı!

Aslı Enver'in bu hastalığı pek bilinmiyor. Hayranları hakkında neredeyse tüm detayları merak ediyor, işte duyanın şaşıracağı o gerçek. Aslı Enver Babil dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. İstanbullu Gelin'de gösterdiği başarılı oyunculuğun ardından Babil dizisiyle yeniden dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncunun özel hayatı mercek altına alındı. Aslı Enver'in yıllardır mücadele ettiği hastalığı öğrenenler ise çok şaşırdı. İşte Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığı...