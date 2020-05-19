Badem şurubu nasıl yapılır?

Yapılışı zahmetli ama içimi çok güzel olan badem şurubunu yapmak için sıcak suda kabukları ayıklanıp bembeyaz kalan bademler büyük havanlarda ezilir, daha sonra suyla boza gibi yoğurulup tülbentte sıkılır, kalan posaya yine su konup özü bitene kadar bu işleme devam edilirdi.