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Badem şurubu nasıl yapılır?

Osmanlı döneminde de sıkça badem şurubu satılır ve tüketilirmiş. Kolay hazırlanan be lezzetli olan badem şurubunun tarifini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2020 Salı 17:03
Badem şurubu nasıl yapılır?
Badem şurubu nasıl yapılır?

Osmanlı döneminde de sıkça badem şurubu satılır ve tüketilirmiş. Kolay hazırlanan be lezzetli olan badem şurubunun tarifini sizler için derledik.

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Badem şurubu nasıl yapılır?
Badem şurubu nasıl yapılır?

Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen bademin şurubu da yapılır ve severek içilir. Çerez olarak da bolca tüketilen bademin şurup hali tatlı istediğini bastırmak için de oldukça etkilidir.

Badem şurubu nasıl yapılır?
Badem şurubu nasıl yapılır?

Yapılışı zahmetli ama içimi çok güzel olan badem şurubunu yapmak için sıcak suda kabukları ayıklanıp bembeyaz kalan bademler büyük havanlarda ezilir, daha sonra suyla boza gibi yoğurulup tülbentte sıkılır, kalan posaya yine su konup özü bitene kadar bu işleme devam edilirdi.

Badem şurubu nasıl yapılır?
Badem şurubu nasıl yapılır?

Şekerden koyu bir şerbet pişirilirdi. Sonra sıkılan badem sütü karıştırılıp kaynatıldıktan sonra cam şişelere konur, ağzı sıkıca kapatılır, kilerlerde serin ortamda saklanırdı.

Badem şurubu nasıl yapılır?
Badem şurubu nasıl yapılır?

İçilmek istendiğinde bardağa yarım şurup konup üzerine soğuk su ilave edilerek içilirdi. Kışında kaynatılıp üzerine tarçın konup sıcak tüketilirdi.

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