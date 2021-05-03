Bağışıklığı güçlendirmede birebir! Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor

Arı sütünü gram gram sağdıklarını ifade eden Mehmet Durgut, "Bu yıl 150 kovanla arı sütü üretimine başladık. 150 kovan arıdan günlük 1 kilo süt üretimi yapıyoruz. Arı sütü üretimi Nisan ayında başlıyor. Ağustos ayına kadar devam ediyor. Arı sütünün bağışık sistemini güçlendirme ve hücre yenileme özelliği var bu sebepten dolayı yoğun ilgi görüyor.



