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Haberler Galeri Bağışıklığı güçlendirmede birebir! Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor

Bağışıklığı güçlendirmede birebir! Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor

İnsan vücuduna çok sayıda faydası olan arı sütünün sağımına başlandı. Kilosu 8 bin lira olan arı sütü, bağışıklığı güçlendirdiği için yoğun talep görüyor.

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 11:17 Güncelleme Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 11:19
Bağışıklığı güçlendirmede birebir! Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor

Genç işçi arıların, ana arı adaylarını ve ana arıları beslemek için ürettiği arı sütünün sağımı, çiçeklerin açtığı nisan ayında başlıyor ve ağustosa kadar devam ediyor.

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Bağışıklığı güçlendirmede birebir! Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor

Arı sütü üretimi yapan Mehmet Durgut ve Metin Kaya, bu yılın ilk hasadını yaptı. Kovanlardan gram gram sağılan arı sütünün bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Koronavirüs sebebiyle bu yıl arı sütüne büyük talep var.

Bağışıklığı güçlendirmede birebir! Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor

Kilosu pahalı olmasına rağmen stoklarını tüketen arıcılar bir kaç ay sonra üreteceği arı sütü siparişini de almış bulunuyor. Arı sütünü özellikle aileler çocuk gelişimine faydası olduğu için yoğun talep gösteriyor.

Bağışıklığı güçlendirmede birebir! Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor

Arı sütü çok zengin bir madde olup, muhtevâsında protein, karbonhidrat, yağların yanı sıra vitaminler B3, B6, B1, B2, pantotenik asit, folik asit, biotin, mineral maddeler potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, bakır, fenolik maddeler, aminoasitler, yağ asitleri, organik asitler bulunuyor.

Bağışıklığı güçlendirmede birebir! Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor

Arı sütünü gram gram sağdıklarını ifade eden Mehmet Durgut, "Bu yıl 150 kovanla arı sütü üretimine başladık. 150 kovan arıdan günlük 1 kilo süt üretimi yapıyoruz. Arı sütü üretimi Nisan ayında başlıyor. Ağustos ayına kadar devam ediyor. Arı sütünün bağışık sistemini güçlendirme ve hücre yenileme özelliği var bu sebepten dolayı yoğun ilgi görüyor.


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