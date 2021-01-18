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Bağışıklığın dopingi bitki çayları! Hangi bitki çayı neye iyi gelir?
Uzmanlar, soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlü tutmak için zencefil, adaçayı, kuşburnu, ekinezya, papatya, ıhlamur, rezene, ebegümeci, hatmi çiçeği ve kuskus gibi bitkilerin çaylarının tüketilmesini önerdi.
Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 16:27
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Bağışıklığın dopingi bitki çayları! Hangi bitki çayı neye iyi gelir?
Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Melodi Özuzun, soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlü tutacak, hastalıklardan koruyacak bitki çayları tüketilmesi önerisinde bulundu. Bitki çaylarının rahatlatıcı etkiye sahip olduğunu aktaran Diyetisyen Özuzun, "Aynı zamanda antibakteriyel özellik gösteriyor, mikroplara karşı korunma sağlayarak bağışıklık sistemini de güçlendiriyorlar.
Bağışıklığın dopingi bitki çayları! Hangi bitki çayı neye iyi gelir?
Burada dikkat edilmesi gereken ise bu çayların özellikle hamileler ve kronik hastalığı olanlar tarafından ölçülü tüketilmesi" dedi. Melodi Özuzun, çevresine ve danışanlarına kış çaylarından faydalanmalarını önerdiğini, özellikle diyet yapanların mevsim geçişlerinde bağışıklıklarına özen göstermesi gerektiğini hatırlattı.
Bağışıklığın dopingi bitki çayları! Hangi bitki çayı neye iyi gelir?
Ihlamur, adaçayı, melisa, papatya gibi bitkisel çaylara dikkati çeken Özuzun, "Her gün bir fincan ekinezya tüketmeye özen gösteriyorum. Ekinezya bağışıklık sistemini güçlü ve sağlıklı tuttuğu gibi patojenlere karşı koruyucu etkisi kanıtlanmıştır.
Bağışıklığın dopingi bitki çayları! Hangi bitki çayı neye iyi gelir?
Ekinezya çayı, grip ve nezleden kaynaklanan ağrıları hafifletir. İçeriğinde bulunan vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde üst solunum yollarının yanı sıra, migren ve anksiyete gibi birçok hastalığın gelişmesine karşı da koruyucu etkisi var. Adaçayı, kuşburnu, papatya gibi çaylar da antioksidan ve vitaminler yönünden oldukça zengin" diye konuştu.
Bağışıklığın dopingi bitki çayları! Hangi bitki çayı neye iyi gelir?
AKTAR İYİ SEÇİLMELİ Tüm Aktar ve Baharatçı Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiricileri Derneği (TABDER) üyesi Fatih Mehmet Kazancı ise kış çaylarını anlattı. Kazancı, doğru ürünleri ilgilenen insanlara ulaştırmak için yardımcı olduğunu belirterek, mesleğinin inceliklerini anlattı. Mevsim itibarıyla ve pandemi sürecinde bitkisel ürünlere ilginin arttığını kaydeden Kazancı, "Ihlamur, adaçayı, papatya ve melisa gibi klasik kış içecekleri hem bağışıklığı güçlendirir hem de direnç veren bitkiler olarak bilinir.