Bağışıklığın dopingi bitki çayları! Hangi bitki çayı neye iyi gelir?

AKTAR İYİ SEÇİLMELİ

Tüm Aktar ve Baharatçı Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiricileri Derneği (TABDER) üyesi Fatih Mehmet Kazancı ise kış çaylarını anlattı. Kazancı, doğru ürünleri ilgilenen insanlara ulaştırmak için yardımcı olduğunu belirterek, mesleğinin inceliklerini anlattı. Mevsim itibarıyla ve pandemi sürecinde bitkisel ürünlere ilginin arttığını kaydeden Kazancı, "Ihlamur, adaçayı, papatya ve melisa gibi klasik kış içecekleri hem bağışıklığı güçlendirir hem de direnç veren bitkiler olarak bilinir.