Haberler Galeri

Bir tabak yiyen faydasını anlatıyor! Bahar aylarının en değerli otu! Çiriş otunun faydalarını duyan şaşıp kalıyor

Dağlarda kendiliğinden yetişen bu otun faydalarını duyanlar şaşırıyor. Sindirimden bağışıklığa kadar birçok etkisiyle yeniden sofralara dönüyor. Peki çiriş otu neye iyi gelir? Çiriş otunun faydaları nedir? İşte detaylar...

Yıllardır Anadolu'da tüketilen çiriş otu, şimdi yeniden gündemde. Vücuda sağladığı etkiler ve bilinmeyen faydaları merak konusu oldu. Peki bu mucize otun faydaları nedir?

ÇİRİŞ OTU NEDİR?

Çiriş otu, ilk bakıldığında pırasaya bezeyen bir bitkidir. Zambakgillerden bir bitki olan çiriş otu, farklı yörelerde pek çok isimle adlandırılıyor.

Özellikle Doğu, Güneydoğu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olan bu bitki, yabani pırasa, sarı zambak, dağ pırasası, çiviş gibi isimlerle de biliniyor.

ÇİRİŞ OTUNUN FAYDALARI

-Çiriş otu, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
-Basur tedavisinde kullanılıyor.
-Vajinal akıntılara iyi geliyor.

-Saçkıranı iyileştiriyor.
-Çiriş otu adet söktürücü özelliğe sahip.
-İdrar yolu enfeksiyonlarının iyileşmesini sağlıyor.

-Emziren annelerde sütün artmasına yardımcı oluyor.
-Çiriş otu, doğal bir ağrı kesici olmasıyla biliniyor.

ÇİRİŞ OTU NASIL TÜKETİLİR?
Çiriş otunu yemeklerinize ekleyebileceğiniz gibi tek başına da tüketebilirsiniz. Çiriş otunun en lezzetli hali kavurmasıdır. Bunun için ihtiyacınız olan şeyler soğan ve çiriş otudur.

Soğanları kavurun, ardından doğradığınız çiriş otunu ilave edin. Tuz ve karabiber ekleyin. Biraz soteledikten sonra tüketebilirsiniz. Dilerseniz üzerine yoğurt da ilave edebilirsiniz.

FAYDALARI BİTMİYOR...

C vitamini açısından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan koruyor.

- Çiriş otunun suyu sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarının iyileşme sürecine katkı sağlıyor.

Adet düzensizliklerinin azalmasına, regl döneminin düzenli bir şekilde devam etmesine yardımcı oluyor.

PEKİ ÇİRİŞ OTUNUN ZARARI YA DA YAN ETKİSİ VAR MI ?

Özellikle daha önce hiç yemeyenlerin içi rahat olabilir çünkü çiriş otunun bilinen hiçbir zararı yok. Ancak idrar söktürme konusunda oldukça başarılı olan çiriş otu, fazla tüketildiğinde bu durum rahatsız edici boyutlara ulaşabiliyor.

Bu nedenle her şeyde olduğu gibi çiriş otunda da aşırıya kaçmamak gerekiyor.