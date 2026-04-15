Bahar aylarının gelişiyle birlikte doğa canlanırken, birçok kişi için bu dönem adeta sağlık sorunlarının başlangıcı anlamına geliyor. Özellikle polenlerin havada yoğunlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan göz kuruluğu, burun kaşıntısı, hapşırık ve halsizlik gibi belirtiler, çoğu zaman basit bir rahatsızlık gibi görülse de aslında alerjik reaksiyonların habercisi olabilir. Günlük yaşam kalitesini düşüren bu şikayetler, doğru önlem alınmadığında daha ciddi sorunlara yol açabiliyor. Peki bahar alerjisinin belirtileri neler, kimler risk altında ve bu etkilerden korunmak için hangi yöntemler uygulanmalı? İşte bahar aylarında sıkça görülen belirtiler ve etkili çözüm önerileri…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi :

GÖZ KURULUĞU VE YANMA

Bahar alerjisinin en yaygın belirtilerinden biri gözlerde kuruluk hissi, yanma ve kızarıklıktır. Polenler göz yüzeyine temas ederek tahrişe neden olur.

ÇÖZÜM

Suni gözyaşı damlaları kullanabilirsiniz
Güneş gözlüğü takarak gözlerinizi koruyun
Gözlerinizi sık sık yıkayın

BURUN KAŞINTISI VE SÜREKLİ HAPŞIRIK

Burun içinde kaşıntı ve art arda gelen hapşırıklar alerjik rinitin klasik belirtilerindendir.

ÇÖZÜM

Tuzlu su (serum fizyolojik) ile burun temizliği yapın
Polen yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkmamaya çalışın
Antihistaminik ilaçlar için doktora danışın

GENİZ AKINTISI VE BOĞAZ TAHRİŞİ

Burundan gelen akıntı boğazda birikerek sürekli yutkunma ihtiyacı ve tahrişe yol açar.

ÇÖZÜM

Bol su tüketin
Ilık bitki çaylarıyla boğazı rahatlatın
Ortamın nem dengesini koruyun

CİLTTE KAŞINTI VE HASSASİYET

Bazı kişilerde alerjenler ciltte kızarıklık ve kaşıntıya neden olabilir.

ÇÖZÜM

Duş sonrası cildi nemlendirin
Pamuklu kıyafetler tercih edin
Alerjen temasını azaltın

HALSİZLİK VE YORGUNLUK

Vücut sürekli alerjenlerle mücadele ettiği için kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.

ÇÖZÜM

Düzenli uykuya dikkat edin
Vitamin ve mineral açısından zengin beslenin
Açık havada ama kontrollü zaman geçirin

NEFES DARLIĞI VE ÖKSÜRÜK

İleri seviyede alerjik reaksiyonlar solunum yollarını etkileyebilir.

ÇÖZÜM

Temiz hava solumaya özen gösterin
Gerekirse inhaler tedavi için doktora başvurun
Ev ortamında hava temizleyici kullanabilirsiniz




GÖZ SULANMASI VE IŞIĞA HASSASİYET

Gözlerde sulanma ve ışığa karşı hassasiyet artışı da sık görülen şikayetler arasında yer alır.

ÇÖZÜM

Ekran kullanımını sınırlayın
Gözlerinizi dinlendirin
Göz damlaları kullanın

Bahar alerjisinden korunmanın en etkili yolu, alerjenlerle teması minimuma indirmekten geçiyor. Eve geldikten sonra kıyafet değiştirmek, duş almak ve yaşam alanlarını sık sık havalandırmak bu süreçte büyük önem taşıyor.

Unutmayın! Belirtileriniz şiddetleniyorsa mutlaka bir uzmana başvurmanız gerekir.

