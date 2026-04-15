Bahar geldi ama kabusa dönüşmesin! Göz kuruluğu ve burun kaşıntısı yaşayanlar dikkat: Bu belirtiler alerji habercisi olabilir
Bahar aylarının gelişiyle birlikte doğa canlanırken, birçok kişi için bu dönem adeta sağlık sorunlarının başlangıcı anlamına geliyor. Özellikle polenlerin havada yoğunlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan göz kuruluğu, burun kaşıntısı, hapşırık ve halsizlik gibi belirtiler, çoğu zaman basit bir rahatsızlık gibi görülse de aslında alerjik reaksiyonların habercisi olabilir. Günlük yaşam kalitesini düşüren bu şikayetler, doğru önlem alınmadığında daha ciddi sorunlara yol açabiliyor. Peki bahar alerjisinin belirtileri neler, kimler risk altında ve bu etkilerden korunmak için hangi yöntemler uygulanmalı? İşte bahar aylarında sıkça görülen belirtiler ve etkili çözüm önerileri…
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
GÖZ KURULUĞU VE YANMA
Bahar alerjisinin en yaygın belirtilerinden biri gözlerde kuruluk hissi, yanma ve kızarıklıktır. Polenler göz yüzeyine temas ederek tahrişe neden olur.
ÇÖZÜM
Suni gözyaşı damlaları kullanabilirsiniz Güneş gözlüğü takarak gözlerinizi koruyun Gözlerinizi sık sık yıkayın
Temiz hava solumaya özen gösterin Gerekirse inhaler tedavi için doktora başvurun Ev ortamında hava temizleyici kullanabilirsiniz
GÖZ SULANMASI VE IŞIĞA HASSASİYET
Gözlerde sulanma ve ışığa karşı hassasiyet artışı da sık görülen şikayetler arasında yer alır.
ÇÖZÜM
Ekran kullanımını sınırlayın Gözlerinizi dinlendirin Göz damlaları kullanın
Bahar alerjisinden korunmanın en etkili yolu, alerjenlerle teması minimuma indirmekten geçiyor. Eve geldikten sonra kıyafet değiştirmek, duş almak ve yaşam alanlarını sık sık havalandırmak bu süreçte büyük önem taşıyor.
Unutmayın! Belirtileriniz şiddetleniyorsa mutlaka bir uzmana başvurmanız gerekir.