İzmir haberleri... Ege mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri olan İzmir otlu gözlemesi, yörede yüzyıllardır yapılan geleneksel yemekler arasında bulunuyor. Doğadan toplanan taze otların lor veya çökelekle buluşmasıyla hazırlanan bu özel lezzet, özellikle İzmir'in köylerinde ve sahil ilçelerinde sofraların baş köşesinde yer alıyor. İzmir otlu gözlemesi, hem sağlıklı içeriği hem de doğal aromasıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.