HaberlerGaleri Bahar gelince İzmir’de herkes bunu arıyor: Urla’dan Tire’ye yayılan geleneksel tat
Bahar gelince İzmir’de herkes bunu arıyor: Urla’dan Tire’ye yayılan geleneksel tat
İzmir haberleri... İzmir'in köylerinden sofralara uzanan meşhur otlu gözlemesi, Ege'nin zengin ot kültürünü yansıtan geleneksel lezzetler arasında yer alıyor. Urla, Karaburun, Tire ve Ödemiş gibi bölgelerde özellikle bahar aylarında toplanan taze otlarla hazırlanan İzmir otlu gözlemesi; ince hamuru, doğal malzemeleri ve kendine özgü aromasıyla büyük ilgi görüyor. İşte İzmir'in o meşhur lezzetinin tarifi…
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bahar gelince İzmir’de herkes bunu arıyor: Urla’dan Tİre’ye yayılan geleneksel tat
İzmir haberleri... Ege mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri olan İzmir otlu gözlemesi, yörede yüzyıllardır yapılan geleneksel yemekler arasında bulunuyor. Doğadan toplanan taze otların lor veya çökelekle buluşmasıyla hazırlanan bu özel lezzet, özellikle İzmir'in köylerinde ve sahil ilçelerinde sofraların baş köşesinde yer alıyor. İzmir otlu gözlemesi, hem sağlıklı içeriği hem de doğal aromasıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Bahar gelince İzmir’de herkes bunu arıyor: Urla’dan Tİre’ye yayılan geleneksel tat
İzmir Otlu Gözlemesi Nerede Meşhur?
İzmir otlu gözlemesi özellikle Ege'nin ot çeşitliliğiyle bilinen bölgelerinde meşhurdur. Başta Urla, Karaburun, Seferihisar, Tire, Ödemiş, Çeşme ve Alaçatı çevresindeki köylerde yapılan otlu gözleme, yöresel mutfağın önemli parçalarından biri olarak kabul edilir.
Bahar gelince İzmir’de herkes bunu arıyor: Urla’dan Tİre’ye yayılan geleneksel tat
İzmir Otlu Gözlemesinin İçinde Hangi Otlar Var?
İzmir otlu gözlemesinin en önemli özelliği, içinde kullanılan doğal Ege otlarıdır. Tarifler bölgeden bölgeye değişse de en sık kullanılan otlar şunlardır:
Ispanak
Isırgan otu
Pazı
Ebegümeci
Gelincik otu
Arapsaçı
Radika
Turp otu
Körmen (yabani sarımsak)
Taze soğan
Dereotu ve maydanoz
Bazı yörelerde ot karışımına lor peyniri, çökelek veya İzmir tulumu da eklenerek lezzeti artırılır. Zeytinyağı, karabiber ve pul biber ise gözlemenin aromasını tamamlayan önemli malzemeler arasında bulunur.
Bahar gelince İzmir’de herkes bunu arıyor: Urla’dan Tİre’ye yayılan geleneksel tat
İzmir Usulü Otlu Gözleme Nasıl Yapılır?
İzmir usulü otlu gözleme için öncelikle un, su ve tuz ile yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlanır. Dinlendirilen hamur küçük bezelere ayrılarak ince şekilde açılır. Önceden temizlenen ve doğranan çeşitli Ege otları, lor veya çökelekle karıştırılarak iç harç hazırlanır. Hazırlanan harç açılan hamurun üzerine yayılır ve hamur kapatılır.
Geleneksel yöntemde sac üzerinde pişirilen otlu gözleme, günümüzde tava kullanılarak da hazırlanabilir. Piştikten sonra üzerine tereyağı veya zeytinyağı sürülerek servis edilir.
Bahar gelince İzmir’de herkes bunu arıyor: Urla’dan Tİre’ye yayılan geleneksel tat
Ege Mutfağının Doğal ve Sağlıklı Lezzeti
Otlu gözleme, yalnızca lezzetiyle değil doğal içeriğiyle de dikkat çeker. Ege'de yetişen yabani otların vitamin ve mineral açısından zengin olması, bu yemeğin sağlıklı beslenme tercihleri arasında görülmesini sağlar.
Özellikle bahar aylarında taze olarak toplanan otlarla yapılan gözleme, mevsimsel mutfağın önemli örneklerinden biridir.
Bahar gelince İzmir’de herkes bunu arıyor: Urla’dan Tİre’ye yayılan geleneksel tat
İzmir Otlu Gözlemesi Nasıl Servis Edilir?
İzmir otlu gözlemesi genellikle sıcak olarak servis edilir. Yanında köy ayranı, domates, salatalık, zeytin ve çay ile tüketilen gözleme, kahvaltıdan akşam öğününe kadar günün farklı saatlerinde tercih edilir.