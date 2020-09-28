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Bahçelerinde buldukları kasa ile servete kondular!

Bahçelerinde gizemli bir kasa gören çift, kasayı açtıklarında hayatlarının şokunu yaşadılar. Gizemli kasa ile hayatı değişen çift o anları paylaştı.

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 14:08
Bahçelerinde buldukları kasa ile servete kondular!

Kasanın içinden adeta ufak bir servet çıktı. Maria Colonna-Emanuel ve kocası Matthew, kasada saklı gömülü bir hazine bulmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.

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Bahçelerinde buldukları kasa ile servete kondular!

Geyik tüm bitkileri yediği zaman kutunun belirgin hale geldiğini söyleyen Matthew, kutunun içinden 52 bin dolar nakit para ve pek çok mücevher çıkması üzerine neye uğradığını şaşırdı. Elmaslar, yakutlar, düzinelerce yüzük ve para ile dolu kasanın içinde bir de üzerinde adres yazan bir kağıt parçası vardı. Adresin yakınlarındaki bir evi işaret etmesi üzerine çift komşularının kapısını çalarak durumu açıkladı. Komşuları yıllar önce soyulduklarını söyleyince çift olayı doğrulatmak için polise gitti ve gerçekten de içinde 52 bin dolar ve mücevherler olan kasalarının 2011 yılınca çalındığını öğrendi.Bunun üzerine kasayı sahiplerine teslim eden karı-koca bunun karşılığında bir ödül almayı da kabul etmedi ve gerçek ödülün kader olduğunu söyledi. Komşuları ise çifte müteşekkir olduklarını belirtti.

Bahçelerinde buldukları kasa ile servete kondular!

Eski evi yeniden onarmak isteyen işçiler tarafından bulunan metal kutunun içinden çıkanlar şaşkınlık yarattı.

Bahçelerinde buldukları kasa ile servete kondular!

Arkeoloji Müzesi çalışanları gelip çıkanları incelemeye başladı. Kutuda Rus İmparatorluğuna ait altınlar, paralar ve belgeler bulundu.

Bahçelerinde buldukları kasa ile servete kondular!

Müze yetkilileri, kutunun 1941 veya 1942'de gizlendiğine inanıyor.

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