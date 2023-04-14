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Bahçelerinde buldular: Adeta hazineye kondular

Kaliforniyalı bir çift, evlerinin bahçesindeki ağacın dibinde bulduklarıyla zengin oldu. 1847-1894 yılları arasına ait 1247 altın madeni para bulan Kaliforniyalı çiftin, buldukları hazineyle 10 milyon dolardan fazla paraya sahip olacağı düşünülüyor.

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 15:49 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 15:53
Bahçelerinde buldular: Adeta hazineye kondular

Kaliforniyalı bir çift, evlerinin bahçesindeki ağacın dibinde çok sayıda altın madeni parayı içeren bir gömü buldu. Gömünün değerinin 10 milyon doları aşabileceği tahmin ediliyor.

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Bahçelerinde buldular: Adeta hazineye kondular

1247 altın madeni paranın, 1847-1894 yılları arasına ait olduğu, hiç kullanılmadığı ve yepyeni göründüğü bildirildi.

Bahçelerinde buldular: Adeta hazineye kondular

Adları açıklanmayan çiftin, gömüyü Nisan ayında köpeklerini gezdirirken bulduğu belirtiliyor.

Bahçelerinde buldular: Adeta hazineye kondular

Uzmanlar, gömünün Amerikan tarihinin en büyük toprak altı hazine keşfi olduğunu söylüyor.

Bahçelerinde buldular: Adeta hazineye kondular

Aileye danışmanlık yapan eski para uzmanlarından David McCarthy, 'Geçmişte, çok değerli binlerce altın madeni paranın bulunduğu batık gemi enkazlarını biliyoruz. Ama bu türde bir gömülü hazineyi duymadık' dedi.

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