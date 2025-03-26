'İSTİNAFA TAŞIYACAĞIZ'

Kararı değerlendiren Diken ailesinin avukatlarından Elif Büşra Berber, "Yapılan yargılamada sanık, maktule karşı sübuta eren 'Yağma' ve 'Kasten adam öldürme' suçlarından cezalandırılmıştır. Alt sınırdan uzaklaştırılarak teşdiden hükmedilen cezalar neticesinde sanık bizim de öngördüğümüz cezayı almıştır. Öte yandan, sanık İ.B.'nin dosyada çelişkili ifadeleri bulunduğundan, kendisi hakkında hükmedilen cezalar hem tarafımızca hem iddia makamı tarafından yetersiz bulunduğundan istinaf kanun yoluna başvuracağız" dedi.

Ailenin avukatlarından İslam Gezer ise "Mahkemece hükmedilen bu cezalar acılı aile için bir teselli olmakla birlikte sanıklardan İ.B.'nin olayın en başında 'Cinayeti biliyordum' demesine rağmen sonrasındaki çelişki ifadeleri yüzünden kendisi hakkında üst kanun yollarında hak ettiği cezayı alması için şüphesiz mücadele vereceğiz" diye konuştu.