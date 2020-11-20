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Balığı eliyle yakaladı! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Son yılların modası haline gelen ilkel malzemelerle yaşam sürmek izleyenleri şaşırtıyor. İlerleyen teknolojiye rağmen eski yöntemlerle hayatta kalmaya çalışmak için videolar çekenlere bir yenisi daha eklendi. İlkel malzemelerle hayatta kalmak isteyen bir kadın eliyle balık tutmak için kolları sıvadı. Eliyle balık yakalayan bu kadına çok şaşıracaksınız.

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 15:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





