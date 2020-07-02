Balık avlamada çığır açan buluş!
Balık avlamak için uzun süre vakit ayıran olta balıkçılarına, ilham kaynağı olan o buluş, görenleri hayretlere düşürdü. Basit bir düzenekle kısa sürede kilolarca balık avlayan adam, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görenlerin ağzını açık bırakan o teknik, balıkçılardan tam not aldı. İşte sizi büyük sıkıntıdan kurtaracak o buluş.
Giriş Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 13:07
Gölde kafes tekniği ile balık avlayan balıkçılar, çektikleri görüntüler ile herkesi hayrete düşürdü
İşte balıkçıların sıra dışı av taktiği...
İLGİNÇ AV TEKNİĞİ!
Bir deniz canlısı olan, sülünez, ilginç av tekniğiyle hayret ettiriyor. Bu canlı ince bir boruyu andıran görünüşüyle dikkatleri çekiyor.