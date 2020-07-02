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Balık avlamada çığır açan buluş!

Balık avlamak için uzun süre vakit ayıran olta balıkçılarına, ilham kaynağı olan o buluş, görenleri hayretlere düşürdü. Basit bir düzenekle kısa sürede kilolarca balık avlayan adam, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görenlerin ağzını açık bırakan o teknik, balıkçılardan tam not aldı. İşte sizi büyük sıkıntıdan kurtaracak o buluş.

Giriş Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 13:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





