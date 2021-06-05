Balıkesir'de 2 saatte deniz ile sahilden 1 ton çöp toplandı

Biz çevre gönüllüleri olarak ne kadar temizlik yaparsak yapalım hiç fark etmez. Kirliliğin önüne geçmedikten sonra hiçbir zaman temiz olamayız. Bu nedenle temizlik çalışmalarının artırılıp, halkın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Suda hayat var, doğada hayat var ve biz insan olarak buna muhtacız" dedi.