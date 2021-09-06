Balıkesir’de kurtuluş coşkusu! Tülütabaklar hem eğlendirdi hem korkuttu

Tülütabakların gösterisi bekleyen Balıkesirlileri hem eğlendiren hem de korkutan Tülütabaklar her yıl olduğu gibi bu yıl da Balıkesirlilerin ilgisiyle karşılaştı. Tülütabakların yaptığı gösteride bazı çocuklar korkudan ağlarken, bazı vatandaşlar da Tülütabakların kendilerini boyamamaları için onlardan kaçtı.