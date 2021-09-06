HaberlerGaleriBalıkesir’de kurtuluş coşkusu! Tülütabaklar hem eğlendirdi hem korkuttu
Balıkesir’de kurtuluş coşkusu! Tülütabaklar hem eğlendirdi hem korkuttu
Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'ncu yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Kurtuluşun sembolü olan Tülütabaklar törenlerde hem eğlendirdi hem de korkuttu.
Giriş Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 14:19
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'ncu yıl dönümünde düzenlene törenlerde Tülütabaklar damgasını vurdu. Okulların açılmasıyla törenlere katılım az olurken, Tülütabakları görmek için çok sayıda vatandaş tören alanını doldurdu.
Geçit töreninin en sonunda yer alan Tülütabaklar yaptıkları gösterinin ardından törene katılan vatandaşları ve çocukları korkutma geleneğini sürdürdü.
Balıkesir'in kurtuluşuyla ilgili ilk tören Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreniyle başladı. Balıkesir Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'nin çelenk sunumunun ardından anıttaki tören sona erdi. Kutlama programı daha sonra Atatürk Stadyumu önündeki Kuvayi Milliye Me
TÜLÜTABAKLAR HEM EĞLENDİRDİ HEM KORKUTTU Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'ncu yılında kurtuluşun sembolü olan Tülütabaklar yine sahnedeydi. Geçit töreninin ardından Kuvayi Milliye Meydanı'nda kurulan platforma gelerek kendine özgü danslarını protokole yapan Tülütabaklar fotoğraf çekiminin ardından kutlamaya gelen vatandaşların üzerine yürüdü.
Tülütabakların gösterisi bekleyen Balıkesirlileri hem eğlendiren hem de korkutan Tülütabaklar her yıl olduğu gibi bu yıl da Balıkesirlilerin ilgisiyle karşılaştı. Tülütabakların yaptığı gösteride bazı çocuklar korkudan ağlarken, bazı vatandaşlar da Tülütabakların kendilerini boyamamaları için onlardan kaçtı.