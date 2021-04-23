Balıkesir'deki faylar için korkutan tahmin

"BALIKESİR'DEKİ FAYLAR 7'NİN ÜZERİNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

Balıkesir'in deprem tehlikesinin İstanbul ve birçok ile göre daha yüksek olduğunu ileri süren Aysun Aykan, Balıkesir il sınırları içinde yer alan fayların büyük bir bölümünün 7'nin üzerinde deprem üretebileceğini iddia etti. Aykan, "Balıkesir il sınırları içinde Kuzey Anadolu Fayı (KAF)'nın güney koluna ait fay segmentleri olarak kabul edilen Yenice-Gönen Fayı ve Edremit Fay Zonu ile Balıkesir il merkezinden geçen Havran-Balıkesir Fay Zonu; Balikesir'in güneyindeki Simav Fayı önemli sismojenik kaynaklardır. Tarihsel ve Aletsel dönemlerde kentin birçok depremde yıkıldığı, can ve ekonomik kayıpların yaşandığı bilinmektedir. Bu depremlere bakıldığında, Balıkesir Bölgesinin deprem tehlikesi, deprem aktivitesi oldukça yüksek olduğunu açıkça görebiliriz. Balıkesir il ve ilçeleri, dünyanın sismik yönden en aktif faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna ait fay segmentleri üzerinde konumlanmıştır. Balıkesir il ve ilçelerinde mutlaka büyük bir deprem gerçekleşecektir. Tarihsel ve aletsel dönemde, 1577, 1672, 1845, 1867, 1897, 1898, 1944, 1935, 1953, 1964 yıllarında depremler meydana geldi. Geçmişte olan ve hasara neden olan depremlere ve bölgedeki deprem üretme potansiyeli olan diri faylara baktığımız zaman Balıkesir'in deprem tehlikesinin İstanbul ve birçok ile göre yüksek olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim" değerlendirmesinde bulundu.