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Balıkesir'i lodos vurdu! Ayvalık'ta tekneler parçalandı, bazı ev ve iş yerleri zarar gördü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. Ayrıca, lodos nedeniyle Ayvalık ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında seferler yapan bazı yolcu feribotlarının seferleri iptal edildi.

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2019 Pazar 21:37 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2019 Pazar 21:38
Balıkesir'i lodos vurdu! Ayvalık'ta tekneler parçalandı, bazı ev ve iş yerleri zarar gördü

İlçe merkezinin sahil şeridinde rüzgarın etkisiyle oluşan dev dalgalar kıyıya vurdu.

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Balıkesir'i lodos vurdu! Ayvalık'ta tekneler parçalandı, bazı ev ve iş yerleri zarar gördü

Aliçetinkaya Mahallesi sahilinde bağlı durumdaki bazı küçük balıkçı tekneleri zarar gördü. Altınova, Küçükköy, Sarımsaklı bölgelerindeki bazı yazlık evlerin çatılarındaki kiremitler yola savruldu.

Balıkesir'i lodos vurdu! Ayvalık'ta tekneler parçalandı, bazı ev ve iş yerleri zarar gördü

Çay bahçelerindeki masa ve sandalyelerden bazılarının kırılmasına neden olan lodos, park halindeki motosikletlerin sürüklenmesine, seyyar satıcı arabalarının zarar görmesine yol açtı.

Balıkesir'i lodos vurdu! Ayvalık'ta tekneler parçalandı, bazı ev ve iş yerleri zarar gördü

Ege Denizi'nde avlanan balıkçı gırgırlarından birçoğu Ayvalık Rıhtımı'na sığındı.

Balıkesir'i lodos vurdu! Ayvalık'ta tekneler parçalandı, bazı ev ve iş yerleri zarar gördü

Ayrıca, lodos nedeniyle Ayvalık ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında seferler yapan bazı yolcu feribotlarının seferleri iptal edildi.

AA

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