Balıkesir'i lodos vurdu! Ayvalık'ta tekneler parçalandı, bazı ev ve iş yerleri zarar gördü

Balıkesir'i lodos vurdu! Ayvalık'ta tekneler parçalandı, bazı ev ve iş yerleri zarar gördü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. Ayrıca, lodos nedeniyle Ayvalık ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında seferler yapan bazı yolcu feribotlarının seferleri iptal edildi.