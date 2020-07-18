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Balıkesir'in gözde mekanı yeni plajına kavuştu!

Turizmin gözde mekanlarından olan Cunda adası yeni plajına kavuştu. Balıkesir'in turistik bölgesi Cunda, her bütçeye uygun konaklama seçenekleriyle dikkati çekiyor. Her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turisti ağırlıyor.

Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 12:58 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 13:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





