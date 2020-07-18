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Haberler Galeri Balıkesir'in gözde mekanı yeni plajına kavuştu!

Balıkesir'in gözde mekanı yeni plajına kavuştu!

Turizmin gözde mekanlarından olan Cunda adası yeni plajına kavuştu. Balıkesir'in turistik bölgesi Cunda, her bütçeye uygun konaklama seçenekleriyle dikkati çekiyor. Her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turisti ağırlıyor.

Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 12:58 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 13:14
Balıkesir'in gözde mekanı yeni plajına kavuştu!

Ayvalık'ta vatandaşların yararlanabilmesi için, yeni plajlar ve işletmeler açılıyor.

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Balıkesir'in gözde mekanı yeni plajına kavuştu!

Geçtiğimiz günlerde alt yapısı tamamlanan ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilen Cunda Adası'nda arka denizde hizmete açılan yeni plaj daha ilk günden vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Balıkesir'in gözde mekanı yeni plajına kavuştu!


Öte yandan plajın yanına kafeterya da açıldı. Otopark, plaj, restoran ve kafeteryaların sayısı 16'ya yükseldi.

Balıkesir'in gözde mekanı yeni plajına kavuştu!
Balıkesir'in gözde mekanı yeni plajına kavuştu!
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