Balıkesir'in gözde mekanı yeni plajına kavuştu!
Turizmin gözde mekanlarından olan Cunda adası yeni plajına kavuştu. Balıkesir'in turistik bölgesi Cunda, her bütçeye uygun konaklama seçenekleriyle dikkati çekiyor. Her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turisti ağırlıyor.
Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 12:58
Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 13:14
Ayvalık'ta vatandaşların yararlanabilmesi için, yeni plajlar ve işletmeler açılıyor.
Geçtiğimiz günlerde alt yapısı tamamlanan ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilen Cunda Adası'nda arka denizde hizmete açılan yeni plaj daha ilk günden vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.
Öte yandan plajın yanına kafeterya da açıldı. Otopark, plaj, restoran ve kafeteryaların sayısı 16'ya yükseldi.