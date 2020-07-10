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Haberler Galeri Barış Murat Yağcı’ya ölüm tehdidi! Babası harekete geçti

Barış Murat Yağcı’ya ölüm tehdidi! Babası harekete geçti

Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'ya ölüm tehditleri gelmeye başladı. Sosyal medya üzerinden gelen tehditler için Yağcı'nın babası harekete geçti. Baba Güven Yağcı savcılığa şikayette bulundu.

Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2020 Cuma 15:12 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2020 Cuma 15:17
Barış Murat Yağcı’ya ölüm tehdidi! Babası harekete geçti

Survivor'da şampiyonluğun favori isimlerinden olan Barış Murat Yağcı'nın sosyal medya üzerinden tehditler almaya başladığı öğrenildi.

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Barış Murat Yağcı’ya ölüm tehdidi! Babası harekete geçti

Oyuncunun Çeşme'de yaşayan babası Güven Yağcı, oğlunu ölümle tehdit eden "teknob14" adlı kullanıcı hakkında şikâyette bulundu.

Barış Murat Yağcı’ya ölüm tehdidi! Babası harekete geçti

Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Amirliği'ne giden Yağcı, şimdiye kadar birçok hakaret ve tehdit mesajı aldıklarını belirterek artık sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Barış Murat Yağcı’ya ölüm tehdidi! Babası harekete geçti

Yağcı, "Bundan sonra sosyal medya üzerinden hakaret ve tehdit mesajlarına sessiz kalmayacağız. Bu kullanıcı ise ölümle tehdit var. Bu mesajları atanların kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Barış Murat Yağcı’ya ölüm tehdidi! Babası harekete geçti
Barış Murat Yağcı’ya ölüm tehdidi! Babası harekete geçti
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