Barış Sitesi'nde yıkım çalışmaları sürüyor
İzmir'in Seferihisar ilçesinde açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi'nde yıkım çalışması devam ediyor.
Giriş Tarihi: 4 Kasım 2020 Çarşamba 18:08
Güncelleme Tarihi: 4 Kasım 2020 Çarşamba 18:09
İzmir'in Seferihisar ilçesinde açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesindeki Barış sitesinde yıkım çalışması başladı.
Binayı destekleyen iş makinaları kontrollü şekilde alandan çekildikten sonra kırıcı iş makinaları ile hasarlı binalar yıkılıyor.