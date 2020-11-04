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Haberler Galeri Barış Sitesi'nde yıkım çalışmaları sürüyor

Barış Sitesi'nde yıkım çalışmaları sürüyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi'nde yıkım çalışması devam ediyor.

Giriş Tarihi: 4 Kasım 2020 Çarşamba 18:08 Güncelleme Tarihi: 4 Kasım 2020 Çarşamba 18:09
Barış Sitesi'nde yıkım çalışmaları sürüyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesindeki Barış sitesinde yıkım çalışması başladı.

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Barış Sitesi'nde yıkım çalışmaları sürüyor

Binayı destekleyen iş makinaları kontrollü şekilde alandan çekildikten sonra kırıcı iş makinaları ile hasarlı binalar yıkılıyor.

Barış Sitesi'nde yıkım çalışmaları sürüyor

İşte o görüntüler...

Barış Sitesi'nde yıkım çalışmaları sürüyor
Barış Sitesi'nde yıkım çalışmaları sürüyor
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