Baş ağrısı için doktora gitti! Kafasından çıkanlar şok etti!

Baş ağrısı için doktora gitti! Kafasından çıkanlar şok etti!

Baş ağrısı için doktora giden adam çıkan sonuç sonrası hayatını şokunu yaşadı. Kafasında oluşmaya başlayan şişlik ve ağrı sonucu doktorun hastanenin yolunu tutan adamın fenomen doktor Dr. Pimple tarafından yapılan operasyonu sosyal medyayı salladı.