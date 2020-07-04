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Başıboş bırakılmıştı! Hayvanseverin dikkati kurtardı

Aydın'da terk edilen bir eşek araç çarpması sonucu telef olurken, diğer eşek ise aç ve susuz halde bulundu. Söke'de terk edilen eşekleri fark eden duyarlı bir vatandaş, eşeğin kurtarılması için durumu Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği'ne bildirdi.

Giriş Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 10:19 Güncelleme Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 10:31
Başıboş bırakılmıştı! Hayvanseverin dikkati kurtardı

Aydın'ın Söke ilçesinde kırsala terk edilen bir eşek araç çarpması sonucu telef olurken, diğer eşek ise aç ve susuz halde bulundu. Doğaseverlerin ölmek üzereyken bulduğu eşek, Evcil Hayvan Bakım Besleme ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi.

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Başıboş bırakılmıştı! Hayvanseverin dikkati kurtardı

Aydın'ın Söke ilçesinde kırsal bir alana terk edilen eşekleri fark eden duyarlı bir vatandaş, eşeğin kurtarılması için durumu Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği'ne (EKODOSD) bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden EKODOSD ekipleri azat edilen eşeklerden birinin araç çarpması sonucu öldüğünü diğerinin ise kötü bir durumda olduğunu tespit etti.

Başıboş bırakılmıştı! Hayvanseverin dikkati kurtardı

Azat edilen ve bir deri bir kemik kalarak bakıma muhtaç olan eşeği alan EKODOSD üyeleri hayvanı besleyerek durumu Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Gönderilen özel bir araçla hayvanı teslim alan ekipleri gerekli tedavinin yapılması için eşeği teslim aldı.

Başıboş bırakılmıştı! Hayvanseverin dikkati kurtardı

'NE OLACAK BU EŞEKLERİN HALİ'
EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; "Bu konunun yasal bir çerçeve içinde mutlaka çözümlenmesi gerekmektedir. İnsanlığa güçten düşünceye kadar hizmet eden eşeklerin sonu bu olmamalı, mutlaka bir çözüm bulunmalıdır. Yaşamı boyunca insanlığa büyük hizmet etmiş olan eşek, güçten düşünce sahibi tarafından azat edilerek, doğaya bırakılıyor.

Başıboş bırakılmıştı! Hayvanseverin dikkati kurtardı

Eşeklere hiçbir kurum sahip çıkmıyor. Yasal çerçeve içinde eşeklerle ilgili bir ödeneğin olmadığı, bu hayvanların rehabilite edileceği ve barınabileceği bir tesis de bulunmadığından eşekler başıboş bir şekilde, doğada ve yollarda karınlarını doyurmaya çalışıyor. Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı da eşekler ancak bir şahsın arazisine girerse müdahale edebileceklerini söylüyorlar.

Araziye girdiklerinde kır bekçileri tarafından alınarak, hemen her köyde bulunan tokat denilen bir nevi bu tür hayvanların hapsedildiği etrafı çevrili bir alana konuluyor. Sahiplerinin gelerek, eşeklerin kaldıkları gün kadar bedelini ödeyip alması gerekiyor. Zaten eşek azat edilmiş, kimse de hayvanı almaya gelmiyor. Muhtarlığında eşeklere bakmak için ödeneği yok. Eşeklerin durumu sıkıntılı yani" dedi.

Başıboş bırakılmıştı! Hayvanseverin dikkati kurtardı

'BU SORUN ÇÖZÜLMELİDİR'
Eşeklerin, insanlara en yararlı hayvanlardan olduğunu hatırlatan Sürücü; "Köylülerin dizlerinde derman bırakmayan yüksek dağlardan, yüzlerce kilo ağırlığındaki zeytin çuvallarını onlar indirir. Kışlık yakacak odunlardan tutun, her türlü eşyayı üzerine yüklerler, hatta o kadar eşyanın üzerine de bazen sahipleri biner yine de "bana mısın" demezler. Ağızları vardır ama dilleri yoktur eşeklerin. Gittikleri yolu unutmayacak kadar akıllı olan eşekler, yıllarca deve kervanlarının önünde kılavuzluk yapmışlardır.

Başıboş bırakılmıştı! Hayvanseverin dikkati kurtardı

Eşeklerine sahip çıkan, onların aileden biri gibi gören, bakımlarını ihmal etmeyen, beslenmelerine titiz davranan köylüler olsa da, ne yazık ki azat edenler de çok. Bugün Bafa Gölü'nün kıyılarında, Latmos Dağları'nda doğada başıboş gezen birçok eşek bulunmaktadır. Bu aslında önemli bir sorundur. Bu sorunu çözecek bir kuruma yetki verilmelidir" dedi.

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