Başka Bir Gün'de heyecan dorukta! Zülfü, Deniz'i kızını öldürmekle suçluyor

Perşembe akşamlarının en çok seyredilen dizisi Başka Bir Gün'de bu hafta heyecan dorukta. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümün finalinde Serdar'la Suzan'ın ilişkisinin ortaya çıkması şok etkisi yarattı. Selin'in babası Zülfü ise Deniz'i kızını öldürmekle suçlayarak gitmesine izin vermez. İşte Başka Bir Gün'den heyecan dolu yeni bölüm fragmanı...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 18 Mart 2025 11:18 Son Güncelleme : 18 Mart 2025 11:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





