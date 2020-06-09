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Haberler Galeri Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte ayrılan siyam ikizlerinin son hali...

Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte ayrılan siyam ikizlerinin son hali...

Antalya'da kafadan yapışık dünyaya gelen siyam ikizleri, Cumhurbaşkanlığının girişimleri sonucu İngiltere'de yapılan operasyonla ayrıldı. İşte siyam ikizlerinin son hali...

Giriş Tarihi: 9 Haziran 2020 Salı 17:10 Güncelleme Tarihi: 9 Haziran 2020 Salı 17:14
Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte ayrılan siyam ikizlerinin son hali...

Alanya ilçesinde, 22 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya gelen, Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin kafadan yapışık siyam ikizlerine, Derman ve Yiğit ismi verildi. Antalya'da ve İstanbul'da çeşitli hastanelerde tedavi gören, kafaları yapışık olduğu için zorlu bir yaşam mücadelesi veren siyam ikizlerinin hikayesini, Anadolu Ajansının (AA) haberleştirmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı devreye girdi.

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Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte ayrılan siyam ikizlerinin son hali...

Benzer ameliyatların gerçekleştirildiği İngiltere'deki Great Ormond Street Hastanesi yetkilileri de AA muhabiri aracılığıyla aileyle irtibat kurdu. İngiltere'deki ameliyatı gerçekleştirecek ekip ile Türk doktorlar, aileyle görüştü. Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürüldü.

Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte ayrılan siyam ikizlerinin son hali...

Aralarında iki Türk doktorun da bulunduğu 42 hekimin yer aldığı ekip, üç büyük operasyon gerçekleştirdi. Yapışık başları 28 Ocak'ta ayrılan Derman ve Yiğit'e hastanede bir süre tedavi uygulandı.

Yarın uçakla Türkiye'ye dönecek olacak Evrensel ailesi, evlatlarını ayrı ayrı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte ayrılan siyam ikizlerinin son hali...

"BU ZORLU SÜREÇTE DEVLETİMİZ HEP YANIMIZDAYDI"

AA muhabirinin telefonla görüştüğü baba Ömer Evrensel, çocuklarının sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu ifade etti. Sonunda çocuklarının başlarının ayrıldığını belirten Evrensel, şöyle konuştu:

Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte ayrılan siyam ikizlerinin son hali...

"Allah devletimize zeval vermesin. Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan ile sağlık ekibi, elimizden tutmasaydı, arkamızda durmasaydı, biz hiçbir şeyi başaramazdık. Bu zorlu süreçte devletimiz hep yanımızdaydı. Bize en büyük umudu verdiler, buralara kadar gelmemizi sağladılar. AA sayesinde hastaneyle irtibat kurma şansımız oldu. Başta Cumhurbaşkanlığından doktorumuz Murat Genç olmak üzere Allah hepsinden razı olsun. Çocuklarımı ayrı ayrı görünce sevinçten hüngür hüngür ağladım. Tek hayalimiz buydu, gerçek oldu. Şu an kendi kendilerine oynuyorlar, istediklerini yapıyorlar. Bunları görebilmek o kadar güzel ki. Bağımsız hareket edebiliyorlar. Ankara'da da iki ay fizik tedavi görecekler."

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