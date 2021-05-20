Başkan Erdoğan Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Futbol Takımı'nı kabul etti. Erdoğan, Beşiktaş'ı başarılarından dolayı tebrik ederek yönetim, teknik heyet ve futbolcular ile sohbet etti.