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Haberler Galeri Başkan Erdoğan Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti

Başkan Erdoğan Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Futbol Takımı'nı kabul etti. Erdoğan, Beşiktaş'ı başarılarından dolayı tebrik ederek yönetim, teknik heyet ve futbolcular ile sohbet etti.

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 15:56 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 15:56
Başkan Erdoğan Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sezonu 2 kupayla kapatan Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın yöneticileri ile teknik heyetini ve futbolcularını kabul etti.

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Başkan Erdoğan Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2 kupayı da alan Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası lideri Beşiktaş'ı kabul etti.

Başkan Erdoğan Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da yer aldığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ı başarılarından dolayı tebrik etti.

Başkan Erdoğan Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti

Erdoğan, yönetim, teknik heyet ve futbolcular ile sohbet etti.

Başkan Erdoğan Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti
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