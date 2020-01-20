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Başkan Erdoğan'ın Berlin'de aracından yansıyan kare gündeme oturdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Konferansı için gittiği Almanya'da yine dikkatleri üzerine çekti. Başkent Berlin'de konferansın yapılacağı yere giden Erdoğan, aracından inerken verdiği görüntüle çok konuşuldu. Başkan Erdoğan'ın araç televizyonundan yansıyan görüntü, günün en çok konuşulan kareleri arasına girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2020 Pazartesi 09:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





