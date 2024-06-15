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Haberler Galeri Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat?

Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat?

Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınacak olan Kurban Bayramı namazı için vatandaşlar camileri dolduracak. Bayram namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu da araştırılıyor. Kurban Bayramı namazı kaç rekat, nasıl kılınır? İşte Diyanet verilerine göre bayram namazı kılınışı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 15.06.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 15:47

Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat?
Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat?

Bayram namazı kaç rekat? Bayram namazı nasıl kılınır? soruları merak ediliyor. Bayramda sabah namaza gidecek olanlar bayram namazı kılınışını ve bayram namazı saatlerini araştırıyor. İşte bayram namazının kılınışı...

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Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat?
Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?
Kurban Bayramı namazı iki rekattır.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI KILINIŞI

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o ifade edilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

Bundan sonra imamla birlikte:

1. Rekat Kılınışı

*Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
*Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
*Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. *Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
*Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
*Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
*İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. *Cemaat ise sessizce imamı dinler.
*Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat?
Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat?

2. Rekat Kılınışı

*İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
*Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
*Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
*Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
*Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
*Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
*Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.