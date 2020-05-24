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Bayram namazını böyle kıldılar! İşte dünyadan görüntüler...
Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde dahil bazı ülkelerde bu sene bayram namazı kılınamıyor. Ancak vaka sayısı azalan bazı ülkelerde tedbirler de alınarak bayram namazı kılındı. İşte dünyadan görüntüler...
Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2020 Pazar 09:30
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Malezya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde girdi.