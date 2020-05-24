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Haberler Galeri Bayram namazını böyle kıldılar! İşte dünyadan görüntüler...

Bayram namazını böyle kıldılar! İşte dünyadan görüntüler...

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde dahil bazı ülkelerde bu sene bayram namazı kılınamıyor. Ancak vaka sayısı azalan bazı ülkelerde tedbirler de alınarak bayram namazı kılındı. İşte dünyadan görüntüler...

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2020 Pazar 09:30
Bayram namazını böyle kıldılar! İşte dünyadan görüntüler...

Malezya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde girdi.

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Bayram namazını böyle kıldılar! İşte dünyadan görüntüler...

Malezyalı Müslümanlardan bazıları bayram namazını evde aileleriyle birlikte kılarken, ülke genelindeki camilerde bayram namazı, cami görevlileri ve sınırlı sayıda cemaatle eda edildi.

Bayram namazını böyle kıldılar! İşte dünyadan görüntüler...

Başkent Kuala Lumpur'daki Al Ghufran Camisi'nde bayram namazı, cami görevlileri ve önceden davet edilen 30 kişilik cemaatle sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek kılındı.

Bayram namazını böyle kıldılar! İşte dünyadan görüntüler...

Cami girişlerinde maske ve el dezenfektanları bulunurken, giriş yapanların ateşi ölçüldü.

Bayram namazını böyle kıldılar! İşte dünyadan görüntüler...

Namazın ardından cemaat, tokalaşmadan bayramlaşarak evlerine döndü.

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