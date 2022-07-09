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Haberler Galeri Bayram sofralarınız şenlenecek! Kurban etiyle yapabileceğiniz en leziz 10 tarif

Bayram sofralarınız şenlenecek! Kurban etiyle yapabileceğiniz en leziz 10 tarif

Hiç şüphesiz Kurban Bayramı'nın en güzel yönlerinden biri eş dostla birlikte oturulan ve adeta şöleni andıran bayram sofralarıdır. Bu bayramda da sevdiklerinizle lezzetli akşam yemeklerinde buluşmanız için kurban etini en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz 10 tarifi sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 14:37 Güncelleme Tarihi: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 14:39
Bayram sofralarınız şenlenecek! Kurban etiyle yapabileceğiniz en leziz 10 tarif
Bayram sofralarınız şenlenecek! Kurban etiyle yapabileceğiniz en leziz 10 tarif

Kurban bayramı ve devamındaki birkaç hafta şüphesiz etli ve kıymalı yemeklerin en çok rağbet gördüğü zamanlar. Bayram gelmişken kurban eti ile yapılabilecek lezzetli yemek tarifleri listesi huzurlarınızda!

Kurban eti yemekleri, kırmızı etle yapılan her türlü yemeği kapsasa bile bu listede kemikli etli ve kuşbaşılı yemek tariflerine yoğunlaştık. Kurban etiyle yapılan yemeklerden sac kavurma, tas kebabı, orman kebabı, kuzu gerdan ve hünkar beğendi gibi birçok gözde tarif listede yer buldu.

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Bayram sofralarınız şenlenecek! Kurban etiyle yapabileceğiniz en leziz 10 tarif
Bayram sofralarınız şenlenecek! Kurban etiyle yapabileceğiniz en leziz 10 tarif

NEFİS SAC KAVURMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kilo 200 gram yağsız dana kuşbaşı
1 büyük kuru soğan
2 kırmızı kapya biber
2 büyük yeşil biber
4 büyük boy domates
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 silme tatlı kaşığı tuz
1 tutam karabiber

NEFİS SAC KAVURMA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Etleri küçük küçük doğrayarak sacın içine alıp kısık ateşte yavaş yavaş suyunu salıp çekmesini bekliyoruz.
Sonra içine küçük küçük doğradığımız soğanımızla yağı ekleyip etle birlikte kavurmaya başlıyoruz.
Biraz kavrulduktan sonra biberleri küçük küçük doğrayıp ekliyoruz.
En son domatesleri kabuklarını soyup küp küp doğrayarak ekliyoruz.
Tuzunu ve karabiberini ilave ediyoruz. Kapağını yarım kapatarak yarı kısık ateşte domateslerin suyunu çekmesini bekliyoruz.
Domatesler suyunu çektikten sonra yemeğimiz servise hazırdır.

Bayram sofralarınız şenlenecek! Kurban etiyle yapabileceğiniz en leziz 10 tarif
Bayram sofralarınız şenlenecek! Kurban etiyle yapabileceğiniz en leziz 10 tarif

LOKUM KIVAMINDA TAS KEBABI (LOKANTA USULÜ) TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kg kuşbaşı doğranmış dana eti
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
1 baş yemeklik doğranmış soğan
1 tatlı kaşığı domates salçası
2-3 yemek kaşığı domates püresi veya bir domatesin rendesi
3 adet orta boy patates
Tuz
Karabiber
Patatesleri kızartmak için sıvı yağ

LOKUM KIVAMINDA TAS KEBABI (LOKANTA USULÜ) TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tüm et yemeklerinde etin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Böylece tencerenin ısısını korumuş olursunuz.

Tencereyi ısıttıktan sonra sıvı yağı tencereye alıp ısıtın. Isınan yağa etleri ekleyip ocağın en yüksek ateşinde rengi dönene dek mühürleyin.
Ardından ocağı en kısık ayara alıp tencerenin kapağını kapatın. Etler suyunu salacak ve çekecek. Suyunu çekmeye yakın kapağı açık olarak bir süre daha pişirin.
Suyunu çeken ete küçük küçük doğranmış soğanları ekleyip 5-10 dakika kavurun.
Salça ve domates püresini ekleyip bir 5 dakika daha kavurduktan sonra etlerin üzerini geçecek kadar (1,5-2 su bardağı kadar) kaynar su ekleyin.
Fokurdamaya başlayınca ocağı en kısık ayara getirip kapağı da kapatarak, yemeğin suyu kıvam alana dek pişirin.
Az miktar su kaldığında tuz ve karabiberle yemeği tatlandırıp ocaktan alın.
Patatesleri iri küpler halinde doğrayıp kızgın yağda kızartın ve etler ile birlikte servis edin.

Bayram sofralarınız şenlenecek! Kurban etiyle yapabileceğiniz en leziz 10 tarif
Bayram sofralarınız şenlenecek! Kurban etiyle yapabileceğiniz en leziz 10 tarif

ORMAN KEBABI NASIL YAPILIR? İÇİN MALZEMELER

750 gr kuşbaşı dana eti
5 su bardağı su
1 kuru soğan
3 orta boy havuç
3 orta boy patates
5 yemek kaşığı sıvı yağ
1 su bardağı haşlanmış bezelye
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kekik
2,5 su bardağı et suyu

ORMAN KEBABI NASIL YAPILIR?

Kuşbaşı dana eti düdüklüye alınır, üzerine su eklenerek düdüklünün kapağı kapatılır. Kaynayana kadar orta ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte düdüklüde 10 dakika haşlanır.
Haşlama işlemi sürerken patates ve havuç kuşbaşı doğranıp tavada ısıtılan sıvı yağda kızartılır. Kızarttıktan sonra kağıt havlu serili tabağa alınır.
Bezelye haşlanır.
Bir başka tencerede piyazlık doğranmış soğan sıvı yağda hafif öldürülür.
İçine haşlanmış et ve bezelye, kızarmış havuç ve patates de katılır. Tuz, karabiber ve kekik de ilave edilir.
Son olarak etin haşlama suyundan dilediğiniz kadar koyulur. Yemeği sulu tercih ederseniz üstünü kaplayıncaya kadar ilave edebilirsiniz.
15 dakika kadar birlikte pişirilir. Tüm malzeme pişmiş olduğu için 15 dakika yeterlidir.
Pişen orman kebabımız servise hazır. Afiyet olsun.

Bayram sofralarınız şenlenecek! Kurban etiyle yapabileceğiniz en leziz 10 tarif
Bayram sofralarınız şenlenecek! Kurban etiyle yapabileceğiniz en leziz 10 tarif

ÇOBAN KAVURMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kg kuşbaşı et
5 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
1 adet soğan
3 diş sarımsak
5 adet sivri biber
1 tatlı kaşığı domates salçası
Tuz
Karabiber
Kırmızı toz biber
Kekik
Kimyon
4 adet domates
1 su bardağı sıcak su

ÇOBAN KAVURMA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tencereye kuşbaşı doğranmış eti alalım.
Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte etler suyunu salıp çekinceye kadar pişmeye bırakalım.
Daha sonra sıvı yağ ve tereyağını ekleyelim.
Tereyağı eridikten sonra etlerimizi 2-3 dk. kavuralım.
Doğranmış soğan, sarımsak, sivri biberi ekleyerek kavurmaya devam edelim.
Güzelce kavrulan etlerimize domates salçası, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kekik ve kimyonu ilave edip karıştıralım.
Kabuğunu soyup küp küp doğradığımız domatesi de ekleyerek karıştıralım.
Sıcak suyu ilave edelim ve tencerenin kapağını tekrar kapatarak yaklaşık 30 dk. pişirelim.
Etlerimiz yumuşacık piştikten sonra yemeğimiz servise hazır. Afiyet olsun.

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