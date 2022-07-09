Bayram sofralarınız şenlenecek! Kurban etiyle yapabileceğiniz en leziz 10 tarif

Kurban bayramı ve devamındaki birkaç hafta şüphesiz etli ve kıymalı yemeklerin en çok rağbet gördüğü zamanlar. Bayram gelmişken kurban eti ile yapılabilecek lezzetli yemek tarifleri listesi huzurlarınızda!

Kurban eti yemekleri, kırmızı etle yapılan her türlü yemeği kapsasa bile bu listede kemikli etli ve kuşbaşılı yemek tariflerine yoğunlaştık. Kurban etiyle yapılan yemeklerden sac kavurma, tas kebabı, orman kebabı, kuzu gerdan ve hünkar beğendi gibi birçok gözde tarif listede yer buldu.