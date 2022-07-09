Bayram sofralarınız şenlenecek! Kurban etiyle yapabileceğiniz en leziz 10 tarif

LOKUM KIVAMINDA TAS KEBABI (LOKANTA USULÜ) TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 kg kuşbaşı doğranmış dana eti
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
1 baş yemeklik doğranmış soğan
1 tatlı kaşığı domates salçası
2-3 yemek kaşığı domates püresi veya bir domatesin rendesi
3 adet orta boy patates
Tuz
Karabiber
Patatesleri kızartmak için sıvı yağ
LOKUM KIVAMINDA TAS KEBABI (LOKANTA USULÜ) TARİFİ NASIL YAPILIR?
Tüm et yemeklerinde etin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Böylece tencerenin ısısını korumuş olursunuz.
Tencereyi ısıttıktan sonra sıvı yağı tencereye alıp ısıtın. Isınan yağa etleri ekleyip ocağın en yüksek ateşinde rengi dönene dek mühürleyin.
Ardından ocağı en kısık ayara alıp tencerenin kapağını kapatın. Etler suyunu salacak ve çekecek. Suyunu çekmeye yakın kapağı açık olarak bir süre daha pişirin.
Suyunu çeken ete küçük küçük doğranmış soğanları ekleyip 5-10 dakika kavurun.
Salça ve domates püresini ekleyip bir 5 dakika daha kavurduktan sonra etlerin üzerini geçecek kadar (1,5-2 su bardağı kadar) kaynar su ekleyin.
Fokurdamaya başlayınca ocağı en kısık ayara getirip kapağı da kapatarak, yemeğin suyu kıvam alana dek pişirin.
Az miktar su kaldığında tuz ve karabiberle yemeği tatlandırıp ocaktan alın.
Patatesleri iri küpler halinde doğrayıp kızgın yağda kızartın ve etler ile birlikte servis edin.