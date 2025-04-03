Bayram tatilinde Pamukkale’ye ziyaretçi akını! Turistlerin gözdesi oldu

İzmir'den Pamukkale travertenlerini görmek için geldiklerini belirten Neşe Yılmaz, "Pamukkale'yi çok beğendim, çok güzel burası. Bayram nedeniyle bir yoğunluk var. Bugün havada çok güzel serin ve kapalı tam gezilecek hava" dedi.



Yoğun kalabalık beklemediğini ifade eden Abdullah Miraç Daldal ise "Afyonkarahisar'dan geliyoruz. Pamukkale çok güzel Denizlili insanlarda çok sıcakkanlı güzel karşıladılar bizleri. Antik kent çok güzel. Bizler gelirken bu kadar kalabalık beklemiyorduk ama hem bayram nedeniyle hem yurt dışından gelen misafirlerin oluşturduğu bir yoğunluk var" şeklinde konuştu.