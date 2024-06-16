Bayramda AVM’ler açık mı? AVM’ler saat kaçta açılacak?

KURBAN BAYRAMI'NDA AVM'LER AÇIK MI?

Genel olarak Türkiye'deki çoğu AVM, bayram süresince açıktır, ancak çalışma saatlerinde bazı değişiklikler olabilir. Birçok AVM, bayramın ilk günü genellikle geç saatlerde açılır. Sabah saatlerinde kapalı olabilirler. Açılış saatleri genellikle öğle veya öğleden sonra olur. Örneğin, 12:00 veya 13:00 gibi açılış yapabilirler.

Bayramın ikinci gününden itibaren çoğu AVM normal çalışma saatlerine döner. Normal çalışma saatleri genellikle 10:00 - 22:00 arasındadır. AVM'lerin resmi web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden bayram çalışma saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz.