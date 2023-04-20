Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji son hava tahminini açıkladı

İzmir'de bugün 20 Nisan Perşembe hava nasıl olacak? Ramazan Bayramı'nda yağmur yağacak mı? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin kıyı kesimleri ile Batı ve Orta Akdeniz kıyı şeridi hariç tüm yurdun yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteorolojinin tahminine göre bayramda da tüm yurt genelinde yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. İşte tüm ülkenin hava durumu...