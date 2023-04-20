Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji son hava tahminini açıkladı

TÜM YURTTA YAĞIŞ

Meteoroloji'nin yayınladığı son hava tahminine göre yağışların, Orta ve (Artvin hariç) Doğu Karadeniz, (Van ve Iğdır hariç) Doğu Anadolu ile K.Maraş, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güney Doğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.