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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji son hava tahminini açıkladı

İzmir'de bugün 20 Nisan Perşembe hava nasıl olacak? Ramazan Bayramı'nda yağmur yağacak mı? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin kıyı kesimleri ile Batı ve Orta Akdeniz kıyı şeridi hariç tüm yurdun yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteorolojinin tahminine göre bayramda da tüm yurt genelinde yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. İşte tüm ülkenin hava durumu...

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 09:01 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 09:15
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji son hava tahminini açıkladı

TÜM YURTTA YAĞIŞ

Meteoroloji'nin yayınladığı son hava tahminine göre yağışların, Orta ve (Artvin hariç) Doğu Karadeniz, (Van ve Iğdır hariç) Doğu Anadolu ile K.Maraş, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güney Doğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji son hava tahminini açıkladı

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji son hava tahminini açıkladı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji son hava tahminini açıkladı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji son hava tahminini açıkladı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz kıyı şeridi dışında kalan kesimlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Adana, Hatay, Osmaniye ve K. Maraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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