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Bayramda otobüs, metro, tramvay, vapur, Marmaray bedava mı? ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İETT, EGO...
Bayramda otobüs, metro, tramvay, vapur, Marmaray bedava mı? ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İETT, EGO...
2023 Ramazan Bayramı'nda otobüs, metro, tramvay, vapur, Marmaray bedava mı? ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İETT, EGO bayramda bedava mı olacak? Toplu taşıma kaç gün ücretsiz olacak? Arife günü toplu otobüsler ücretsiz olacak mı? İşte tüm soruların yanıtı...
Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 12:35
Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 12:42
Bayramda otobüs, metro, tramvay, vapur, Marmaray bedava mı? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, bayramda şehir içi ulaşımı kullanacak olan vatandaşlar araştırmalara başladı. Resmi tatillerde belediyeler toplu taşımaları vatandaşlar için ücretsiz yapıyor.
Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi 2023? Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de Ramazan Bayramı'nda toplu taşımalar için karar yayımlanmıştı. 21-23 Nisan tarihlerinde kutlanacak olan Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.
Bu şehirlerde yaşayan vatandaşlar, "Bayramda Başkentray, İzban, İETT otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ücretsiz mi, kaç gün ücretsiz?" sorusuna yanıt arıyor. İşte konu ile ilgili detaylar…
RAMAZAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK 2023?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Ramazan Bayramı'nda İzmir, Ankara ve İstanbul için köprü ve otoyollar ile toplu taşıma ücretsiz olacak. Ücretsiz ulaşım, 20-24 Nisan saat 07.00'ye kadar geçerli olacak.
BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLAN TOPLU TAŞIMALAR HANGİLERİ?
Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İzban ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri, 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak.