Bayramda otobüs, metro, tramvay, vapur, Marmaray bedava mı? ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İETT, EGO...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK 2023?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Ramazan Bayramı'nda İzmir, Ankara ve İstanbul için köprü ve otoyollar ile toplu taşıma ücretsiz olacak. Ücretsiz ulaşım, 20-24 Nisan saat 07.00'ye kadar geçerli olacak.