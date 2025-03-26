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Haberler Galeri Bayramda yağmur yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri...

Bayramda yağmur yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri...

Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Bugün hava kaç derece? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıkla artacak mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre bayramın ilk günü Bayramın 1. günü ülke genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinde seyredecek. Bugü Ege Bölgesi'nde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 26 Mart Çarşamba il il hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Bayramda yağmur yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin son tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Kuzeybatı kesimlerde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3-6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Bayramda yağmur yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin son tahminleri...

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bayramda yağmur yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin son tahminleri...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bayramda yağmur yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin son tahminleri...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Bayramda yağmur yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin son tahminleri...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Bayramda yağmur yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin son tahminleri...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bayramda yağmur yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin son tahminleri...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bayramda yağmur yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin son tahminleri...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Bayramda yağmur yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin son tahminleri...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KARS °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

Bayramda yağmur yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin son tahminleri...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu