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Bayramiç Barajı havzasındaki atıkları üreticiler temizliyor
Bayramiç Barajı havzasındaki atıkları üreticiler temizliyor
Çanakkale Bayramiç Baraj havzası, Kazdağları'ndan gelen zirai ilaç kalıntıları ile kirleniyor. 3 yıl önce başlayan proje kapsamında zirai atıklar 15 köy ve 4 mahallede özel konteynerlerde toplanırken, bazı çiftçilerin konuya dikkat etmediği, bu sebeple de baraj havzasının kirlendiği ortaya çıktı. Bölgedeki üreticiler, Bayramiç Ziraat Odası tarafından organize edilen etkinlikle ilaç atıklarını temizlemeye başladı. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan da bu konuyu yakından takip ediyor" dedi.
Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 18:16
Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 18:18
Çanakkale'de Bayramiç Barajı havzasında biriken zirai ilaç atıkları Bayramiç Ziraat Odası tarafından düzenlenen organizasyonla temizlendi.
Bayramiç'te 2018 yılında hayata geçirilen, 'Zirai İlaç Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi' projesi kapsamında, 15 köy ve 4 mahallede zirai ilaç atıkları özel konteynerlerde toplanıyor.
Ancak, bazı vatandaşların doğaya gelişi güzel atmayı sürdürdüğü zirai ilaç atıkları, Kazdağları'ndan gelen sularla geçtiğimiz hafta Bayramiç Barajı havzasına taşınmıştı. Bunun üzerine Bayramiç Ziraat Odası tarafından organize edilen çalışmada bir araya gelen üreticiler, baraj havzasında biriken zirai ilaç atıklarını temizlemeye başladı.
'EMİNE ERDOĞAN KONUYU YAKINDAN TAKİP EDİYOR'
Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, "Sosyal sorumluluk projesi adı altında üreticilerimizle beraber gelip, havzada görmüş olduğunuz bütün pislikleri temizledik. Kazdağları'ndaki yağışlardan sonra vatandaşların bölgede yaptıkları piknikten kalan çöpler de zirai ilaç atıklarının arasında karışarak baraj havzasına gelmiştir.
Ancak 2018 yılında zirai atık projesi altında Çanakkale Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda bir çalışma başlatıldı.