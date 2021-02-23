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Bayramiç Barajı havzasındaki atıkları üreticiler temizliyor

Çanakkale Bayramiç Baraj havzası, Kazdağları'ndan gelen zirai ilaç kalıntıları ile kirleniyor. 3 yıl önce başlayan proje kapsamında zirai atıklar 15 köy ve 4 mahallede özel konteynerlerde toplanırken, bazı çiftçilerin konuya dikkat etmediği, bu sebeple de baraj havzasının kirlendiği ortaya çıktı. Bölgedeki üreticiler, Bayramiç Ziraat Odası tarafından organize edilen etkinlikle ilaç atıklarını temizlemeye başladı. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan da bu konuyu yakından takip ediyor" dedi.

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 18:16 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 18:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





