Bear Grylls böyle kandırmış! Foyası ortaya çıktı...
Bear Grylls son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. 'İnanılmaz Kurtuluş' dizisi ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veren Bear Grylls, kimsenin yemeye cesaret edemediği canlılarla besleniyor. Peki Bear Grylls, herkesin ağzı açık izlediği bu şeyleri nasıl yapıyor? İşte o anların kamera arkası...
Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 14:33
Dünyaca ünlü belgesel sunucusu Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri sosyal medyaya damgasını vurdu. İnanılmaz Kurtuluş adlı macera programı ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls belgesellerinde zorlu koşullarda canlı canlı hayvan yiyen bir hayat sergiliyor. Grylls bu zamana kadar izleyicileri kandırdı mı? Görünce çok şaşıracaksınız...
Bulduğu yerlerde çadırda kaldığı görünen Grylls'in aslında, kameralar kapandığında otelde kaldığı da iddia ediliyor.
Issız olarak gösterdiği yerin aslında o kadar da ıssız olmadığını bu fotoğraflarda görebilirsiniz.