Bear Grylls foyalarının ortaya çıkmasıyla rezil oldu

Bear Grylls İnanılmaz Kurtuluş adlı macera programıyla dünyanın dikkatini çekti. Doğadaki zorlü şartlara, vahşi hayvanlara ve açlığa karşı hayatta kalmaya çalışan Bear Grylls'in foyası ortaya çıktı. Bear Grylls programlarının kamera arkalarının ortaya çıkmasıyla hayal kırıklığı yarattı. Türkiye'de de milyonlarla takipçisi olan Bear Grylls, gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla olay oldu. Kandırıldıklarını anlayan izleyiciler Bear Grylls programlarına öfkelerini kustu. İşte şaşkına döneceğiniz gerçekler.