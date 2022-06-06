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Haberler Galeri Bear Grylls foyalarının ortaya çıkmasıyla rezil oldu

Bear Grylls foyalarının ortaya çıkmasıyla rezil oldu

Bear Grylls İnanılmaz Kurtuluş adlı macera programıyla dünyanın dikkatini çekti. Doğadaki zorlü şartlara, vahşi hayvanlara ve açlığa karşı hayatta kalmaya çalışan Bear Grylls'in foyası ortaya çıktı. Bear Grylls programlarının kamera arkalarının ortaya çıkmasıyla hayal kırıklığı yarattı. Türkiye'de de milyonlarla takipçisi olan Bear Grylls, gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla olay oldu. Kandırıldıklarını anlayan izleyiciler Bear Grylls programlarına öfkelerini kustu. İşte şaşkına döneceğiniz gerçekler.

Giriş Tarihi: 6 Haziran 2022 Pazartesi 15:05
Bear Grylls foyalarının ortaya çıkmasıyla rezil oldu

Bear Grylls programlarının kamera arkalarının ortaya çıkmasıyla hayal kırıklığı yarattı. Türkiye'de de milyonlarla takipçisi olan Bear Grylls, gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla olay oldu. Kandırıldıklarını anlayan izleyiciler Bear Grylls programlarına öfkelerini kustu. İşte şaşkına döneceğiniz gerçekler.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bear Grylls foyalarının ortaya çıkmasıyla rezil oldu

Issız olarak gösterdiği yerin aslında o kadar da ıssız olmadığını bu fotoğraflarda görebilirsiniz.

Bear Grylls foyalarının ortaya çıkmasıyla rezil oldu

İşte bir başkası Bear Grylls'in geçtiği yoldan geçiyor...

Bear Grylls foyalarının ortaya çıkmasıyla rezil oldu

Ve burada da araçlar görünüyor.

Bear Grylls foyalarının ortaya çıkmasıyla rezil oldu

Sosyal medyada iddia edilene göre ise, yalnızca kamera kayıtta iken ilginç yiyecekler yiyiyor. Ama onun dışında ekip arkadaşlarıyla tam bir ziyafet yapıyor.

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