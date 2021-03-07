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Haberler Galeri Bear Grylls herkesi böyle kandırmış

Bear Grylls herkesi böyle kandırmış

Doğada zor şartlarda hayatta kalma üzerine yaptığı programları ile adından söz ettiren Bear Grylls'in foyası ortaya çıktı. İzleyenlere heyecan dolu anlar yaşatan Grylls'in o görüntüleri hayrete düşürdü

Giriş Tarihi: 7 Mart 2021 Pazar 14:16 Güncelleme Tarihi: 7 Mart 2021 Pazar 14:21
Bear Grylls herkesi böyle kandırmış

İnanılmaz Kurtuluş adlı macera programı ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls belgesellerinde zorlu koşullarda canlı canlı hayvan yiyen bir hayat sergiliyor. Grylls bu zamana kadar izleyicileri kandırdı mı? Görünce çok şaşıracaksınız...

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Bear Grylls herkesi böyle kandırmış

Bear Grylls… İnanılmaz Kurtuluş dizisi ile adından söz ettiren bir maceraperest. Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor.

Bear Grylls herkesi böyle kandırmış

Neler yapmıyor ki... Helikopterin yanaşamayacağı yerlerde, beline ip bağlayarak ağaçların tepelerine iniyor.

Bear Grylls herkesi böyle kandırmış

Çöllerin derinliklerine ya da Alplerin zirvesine zorlu yolculuklar yapıyor. Azgın sularla savaşıyor.

Bear Grylls herkesi böyle kandırmış

Issız olarak gösterdiği yerin aslında o kadar da ıssız olmadığını bu fotoğraflarda görebilirsiniz.

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