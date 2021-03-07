Bear Grylls herkesi böyle kandırmış

Doğada zor şartlarda hayatta kalma üzerine yaptığı programları ile adından söz ettiren Bear Grylls'in foyası ortaya çıktı. İzleyenlere heyecan dolu anlar yaşatan Grylls'in o görüntüleri hayrete düşürdü
Giriş Tarihi: 7 Mart 2021 Pazar 14:16Güncelleme Tarihi: 7 Mart 2021 Pazar 14:21
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
İnanılmaz Kurtuluş adlı macera programı ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls belgesellerinde zorlu koşullarda canlı canlı hayvan yiyen bir hayat sergiliyor. Grylls bu zamana kadar izleyicileri kandırdı mı? Görünce çok şaşıracaksınız...