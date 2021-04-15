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Haberler Galeri Bear Grylls yok artık dedirtti! Bear Grylls'in bu foyası da ortaya çıktı! Ünlü belgeselci Bear Grylls yine şaşırttı

Bear Grylls yok artık dedirtti! Bear Grylls'in bu foyası da ortaya çıktı! Ünlü belgeselci Bear Grylls yine şaşırttı

İnanılmaz Kurtuluş adlı macera programı ile adından sıkça söz ettiren dünyaca ünlü belgesel sunucusu Bear Grylls belgesellerinde zorlu koşullarda canlı canlı hayvan yiyen bir hayat sergiliyor. Bear Grylls bu zamana kadar izleyicileri kandırdı mı? Ünlü belgeselci Bear Grylls'i görünce çok şaşıracaksınız.

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 18:07 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 18:08
Bear Grylls yok artık dedirtti! Bear Grylls'in bu foyası da ortaya çıktı! Ünlü belgeselci Bear Grylls yine şaşırttı

Dünyaca ünlü maceracı, hayatta kalma uzmanı ve televizyon programcısı Bear Grylls vahşi doğada yaptıklarıyla adeta sınırlarını zorluyor.

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Bear Grylls yok artık dedirtti! Bear Grylls'in bu foyası da ortaya çıktı! Ünlü belgeselci Bear Grylls yine şaşırttı

Issız olarak gösterdiği yerin aslında o kadar da ıssız olmadığını bu fotoğraflarda görebilirsiniz.

Bear Grylls yok artık dedirtti! Bear Grylls'in bu foyası da ortaya çıktı! Ünlü belgeselci Bear Grylls yine şaşırttı

İşte bir başkası Bear Grylls'in geçtiği yoldan geçiyor...

Bear Grylls yok artık dedirtti! Bear Grylls'in bu foyası da ortaya çıktı! Ünlü belgeselci Bear Grylls yine şaşırttı

Ve burada da araçlar görünüyor.

Bear Grylls yok artık dedirtti! Bear Grylls'in bu foyası da ortaya çıktı! Ünlü belgeselci Bear Grylls yine şaşırttı

Sosyal medyada iddia edilene göre ise, yalnızca kamera kayıtta iken ilginç yiyecekler yiyiyor. Ama onun dışında ekip arkadaşlarıyla tam bir ziyafet yapıyor.

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