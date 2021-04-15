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Bear Grylls yok artık dedirtti! Bear Grylls'in bu foyası da ortaya çıktı! Ünlü belgeselci Bear Grylls yine şaşırttı

İnanılmaz Kurtuluş adlı macera programı ile adından sıkça söz ettiren dünyaca ünlü belgesel sunucusu Bear Grylls belgesellerinde zorlu koşullarda canlı canlı hayvan yiyen bir hayat sergiliyor. Bear Grylls bu zamana kadar izleyicileri kandırdı mı? Ünlü belgeselci Bear Grylls'i görünce çok şaşıracaksınız.

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 18:07 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 18:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





