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Bear Grylls yok artık dedirtti! Bear Grylls'in bu foyası da ortaya çıktı! Ünlü belgeselci Bear Grylls yine şaşırttı
Bear Grylls yok artık dedirtti! Bear Grylls'in bu foyası da ortaya çıktı! Ünlü belgeselci Bear Grylls yine şaşırttı
İnanılmaz Kurtuluş adlı macera programı ile adından sıkça söz ettiren dünyaca ünlü belgesel sunucusu Bear Grylls belgesellerinde zorlu koşullarda canlı canlı hayvan yiyen bir hayat sergiliyor. Bear Grylls bu zamana kadar izleyicileri kandırdı mı? Ünlü belgeselci Bear Grylls'i görünce çok şaşıracaksınız.
Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 18:07
Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 18:08
Dünyaca ünlü maceracı, hayatta kalma uzmanı ve televizyon programcısı Bear Grylls vahşi doğada yaptıklarıyla adeta sınırlarını zorluyor.
Issız olarak gösterdiği yerin aslında o kadar da ıssız olmadığını bu fotoğraflarda görebilirsiniz.
İşte bir başkası Bear Grylls'in geçtiği yoldan geçiyor...
Ve burada da araçlar görünüyor.
Sosyal medyada iddia edilene göre ise, yalnızca kamera kayıtta iken ilginç yiyecekler yiyiyor. Ama onun dışında ekip arkadaşlarıyla tam bir ziyafet yapıyor.