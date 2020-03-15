Haberler
>
Galeri
> Bear Grylls,izleyenleri meğer böyle kandırıyormuş!
Bear Grylls,izleyenleri meğer böyle kandırıyormuş!
İnanılmaz Kurtuluş isimli programı ile doğada zor şartlarda hayatta kalmayı gösteren Bear Grylls, adından sıklıkla söz ettiriyor. Programda tam bir cesaret örneği sergileyerek kendine hayran bırakan ünlü ismin sırrı da ortaya çıktı. Meğer Bear Grylls insanları böyle kandırıyormuş.
Giriş Tarihi: 15 Mart 2020 Pazar 16:14
Bear Grylls,izleyenleri meğer böyle kandırıyormuş!
Issız olarak gösterdiği yerin aslında o kadar da ıssız olmadığını bu fotoğraflarda görebilirsiniz.
Bear Grylls,izleyenleri meğer böyle kandırıyormuş!
İşte bir başkası Bear Grylls'in geçtiği yoldan geçiyor...
Bear Grylls,izleyenleri meğer böyle kandırıyormuş!
Ve burada da araçlar görünüyor.
Bear Grylls,izleyenleri meğer böyle kandırıyormuş!
Sosyal medyada iddia edilene göre ise, yalnızca kamera kayıtta iken ilginç yiyecekler yiyiyor. Ama onun dışında ekip arkadaşlarıyla tam bir ziyafet yapıyor.
Bear Grylls,izleyenleri meğer böyle kandırıyormuş!
Bulduğu yerlerde çadırda kaldığı görünen Grylls'in aslında, kameralar kapandığında otelde kaldığı da iddia ediliyor.